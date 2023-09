Qué dicen los audios que permitieron detener a un joven acusado de abusar de una adolescente tras una fiesta

“¿Qué hiciste, gordo?”, le preguntaron al joven de 23 años ahora detenido acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años el domingo por la mañana tras regresar juntos de una fiesta. “Cagada”, respondió él en uno de los audios que aportó la familia de la víctima y que permitieron que Fiscalía le pida al juez su detención urgente este martes por la madrugada.

El detenido está acusado de abuso sexual con acceso carnal por el tipo de prácticas a las que sometió a la joven, que si bien no sufrió lesiones íntimas sí denunció haber sido obligada a ejercer un acto de tipo sexual que configura esa calificación penal.

“Me imagino que ya sabés todo. Cagada. Ca-ga-da”, dice en el audio en el que reconoce que estuvo con la chica que lo denunció y asegura que no sabía que era menor de edad. “Yo medio mamado, bueno”, agrega y asegura que “no pasó nada”.

En esos audios dice que va a hablar con sus padre y que si se tiene que ir de San Pedro, se va a ir. “Voy a desaparecer de este pueblo de mierda. Siempre me hacen bardo, siempre que hay quilombo caigo yo”, sostiene. “Yo no voy a andar más por ningún lado y voy a ver si me voy de San Pedro”, escribe, además.

Ya lo habían allanado. En su casa secuestraron sábanas y otros elementos de prueba, y Policía Científica peritó el automóvil. En los audios dice que la propia policía que allanó su vivienda le refirió los resultados de las pericias médicas y que, como no había lesiones, por eso no iba preso.

Señala, además, la ocurrencia de la práctica sexual que la adolescente denunció, aunque dice “no quiso nada, no la forcé, no quiso saber nada”, y que esperaba dialogar con sus padres para decidir qué hacer.

La policía estableció el lunes por la noche, luego de los allanamientos y cuando el padre de la víctima acercó los audios a la Comisaría de la Mujer, que el acusado estaba en la casa de sus progenitores.

Fiscalía ordenó una consigna policial para vigilarlo y evitar que se fugue, mientras aguardaba que el Juzgado de Garantías emitiera la orden de detención solicitada, lo que ocurrió pasada la 1.00 de este martes.

Desde entonces, el acusado está detenido en la Comisaría, a la espera de que lo convoquen para prestar declaración indagatoria, ocasión en la que le informarán la imputación por abuso sexual con acceso carnal y tendrá la primera oportunidad del proceso de defenderse.

Como está en calidad de detenido, es probable que tras la indagatoria la fiscala Viviani ordene otras medidas de prueba además de aguardar la pericia psicológica y posterior declaración de la víctima, camino a un eventual pedido de prisión preventiva.

Ello implica que el detenido podría permanecer en esa condición al menos de 15 días más a un mes, hasta tanto se resuelva su situación procesal y el Juzgado establezca si lo dejará en prisión mientras se sustancia el proceso en su contra o no.