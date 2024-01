"Yo paseo con mi perro hasta donde estaba el antiguo y hermoso ombú, que no sé por qué ese ombú se ha secado, lo mismo que un eucaliptus, pero bueno, ahí habían puesto seis hermosos bancos, pero ya hay tres que se los han afanado. Ayer pasé con mi perro y ya vi que dos de ellos los habían sacado, estaban clavados en la tierra y estaban sueltos. Puede la municipalidad controlar y castigar a los que hacen tanto daño, porque no solamente eso, yo paseo por ahí todos los días, veo algunas plantas que habían puesto hermosas, eso también voló, ya no hay nada. Veo que la delincuencia y el vandalismo no tiene límite acá. Me duele muchísimo" reportó Rosalía, de todos modos, es importante aclarar que el Director de Parques y Jardines, confirmó que el sábado retiraron los asientos para evitar que se los lleven. Encontraron dos entre la vegetación y el otro desplazado del lugar donde lo había colocado. Ahora están en el depósito municipal a la espera de ser amurados.