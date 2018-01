Pueblo Doyle: Tras la reunión, no habrá subdelegado

En Pueblo Doyle, desde que en el marco de "ajuste de la política" Cecilio Salazar aceptó la renuncia del subdelegado Domingo Mallol, vecinos de la localidad se mostraron disconformes y lo hicieron saber en una nota que remitieron a La Opinión: "Estamos muy indignados y preocupados ya que en la tarea de recorte de la municipalidad nos sacaron al subdelegado. Hace aproximadamente diez años que funciona en el pueblo este cargo, es lo único que tenemos para ser escuchados y atendidos desde la delegacion y por ende desde la municipalidad".

Ese mismo día asumió Luis Caramún a la delegación de Santa Lucía ya que el decreto también dejó afuera a Abel Burgues y Carlos Suárez como máximos responsables. El reclamo obligó a un reunión el viernes por la tarde en el club Sportivo en la que participaron Caramún, el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, y alrededor de 30 habitantes a los que se les explicó que la decisión del intendente es definitiva y que, por el momento, no se ubicará a ninguna persona en el puesto.

"Le explicamos a la gente la situación. Entendieron que era un problema de un recorte presupuestario. Todos estamos de acuerdo en que Doyle debe tener la figura del subdelegado que administrativamente existe. Tenemos que esperar y después ver si otro puede volver en funciones pero por el momento nos vamos a manejar con el personal de plata permanente de Santa Lucía", señaló la flamante máxima autoridad santalucense.

Por último, Caramún informó que hoy a las 19.00 habrá un mitín con el objetivo de recuperar definitivamente Sportivo Doyle, única entidad deportiva de la localidad ubicada a la vera de la ruta 191: "Estaba acéfalo y no tenía ningún tipo de actividad, no tenía personería. Es decir, estaba practicamente cerrado más allá de algún alquiler que no correspondía para hacer algun evento privado. Hoy nos vamos a juntar para culminar con la recuperación del club de Doyle al menos legalmente porque ya recuperamos el edificio. Hoy vamos a confeccionar una lista y un montón de colaboradores para ponerse en funciones y empezar a trabajar legalmente".