Pueblo Doyle: Recuperaron el club Sportivo

Tal como lo anunció el delegado de Santa Lucía, Luis Caramún, a La Opinión, el sábado se desarrolló en Pueblo Doyle una reunión con vecinos con el objetivo de recuperar el club Sportivo que desde hace algunos años no tenía actividades.

"Estaba acéfalo y no tenía ningún tipo de actividad, no tenía personería jurídica. Es decir, estaba practicamente cerrado más allá de algún alquiler que no correspondía para hacer algun evento privado. Hoy nos vamos a juntar para culminar con la recuperación del club de Doyle al menos legalmente porque ya recuperamos el edificio. Hoy vamos a confeccionar una lista y un montón de colaboradores para ponerse en funciones y empezar a trabajar legalmente", señaló Caramún días atrás.

Del mitín que encabezó la máxima autoridad santalucense participaron habitantes de la localidad y a partir de hoy comenzarán a restaurar el edificio y buscarán restablecer diferentes actividades culturales y deportivas a través de subcomisiones.