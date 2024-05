El SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA ZONA DEL PARANÁ, hace saber ante la opinión pública que: Observa con profunda preocupación los recientes intentos de privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), un paso que amenaza con socavar la soberanía energética de nuestro país y poner en riesgo nuestro ambicioso plan nuclear. Es crucial reconocer los riesgos inherentes a la posible desinversión por parte de capitales privados en NA-SA. La pérdida de recursos financieros y el enfoque en maximizar ganancias podrían conducir a una disminución en la inversión en seguridad para el personal y las instalaciones. Recientemente, hemos sido testigos de las consecuencias de tales descuidos en seguridad con el accidente ferroviario de Trenes Argentinos, donde la falta de inversión adecuada y la negligencia contribuyeron a un evento en el que milagrosamente no tuvimos que lamentar pérdidas irreparables como en él pasado. La seguridad de nuestros compañeros y la integridad de nuestras instalaciones no pueden comprometerse en aras de intereses financieros a corto plazo. Es fundamental que preservemos la exitosa gestión estatal de NA-SA para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de nuestro programa nuclear, así como la seguridad de todos los argentinos.

Argentina cuenta con una larga tradición en el desarrollo y uso pacífico de la energía nuclear, con NA-SA desempeñando un papel fundamental en la construcción y operación de nuestras centrales nucleares. Estas instalaciones no solo han sido pilares de nuestro sistema energético, proporcionando una fuente confiable y constante de electricidad, sino que también han contribuido significativamente al avance tecnológico y científico de nuestro país.

El plan nuclear argentino representa una visión audaz para el futuro, una visión que busca fortalecer nuestra independencia energética, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. Este plan no solo incluye la expansión y modernización de nuestras centrales nucleares existentes, sino también la exploración de nuevas tecnologías y la diversificación de nuestra matriz energética.

Sin embargo, la privatización de NA-SA amenaza con socavar este plan y poner en manos privadas un activo estratégico de vital importancia para el desarrollo y la seguridad de nuestro país.

La privatización podría conducir a decisiones basadas en intereses comerciales en lugar de consideraciones estratégicas y de interés público, poniendo en peligro la continuidad y la viabilidad de nuestro programa nuclear.

Por tanto, hacemos un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en su conjunto a detener cualquier intento de privatización de NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. y a reafirmar nuestro compromiso con un futuro energético soberano, sostenible y basado en la energía nuclear. Instamos a proteger y fortalecer nuestras capacidades nucleares como un activo estratégico para el desarrollo de Argentina y como parte integral de nuestra contribución a un mundo más limpio y seguro.



P/Sindicato Luz y Fuerza Zona del Paraná



VELO, Carlos Matías

Secretaria Gremial



VERGARA, Sergio Mario

Secretario General



GALVÁN, Leonardo David

Secretario de Política Energética