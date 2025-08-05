[Publicación Oficial] Consejo Escolar San Pedro: Llamado a licitación Servicio de Transporte terrestre
Consejo Escolar San Pedro llama a licitación para la contratación del servicio de transporte terrestre para el traslado de alumnos para recorridos con remis. Consulta y retiro de pliegos en Ayacucho e Ituzaingó 1º Piso, de 8 a 12 hs.
Apertura de ofertas: 7 de agosto de 2025 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Ayacucho e Ituzaingó 1º Piso.
