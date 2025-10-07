[Publicación Oficial] Consejo Escolar: Listados disponibles para aspirantes a Porteros y Peones de Cocina
Se informa que se encuentran a disposición los Listados de Aspirantes a Porteros y Peones de Cocina, en sus cuatro modalidades (General, Veteranos de Guerra, Discapacitados y Travestis, transexuales y transgénero). Las consultas y reclamos se podrán hacer hasta el 22 de octubre de 7 a 14 hs. en el Consejo Escolar (Ayacucho e Ituzaingó - 1º piso).
