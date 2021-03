Provincial U19: de local, Mitre no pudo con el poderío de Belgrano de San Nicolás

Belgrano de San Nicolás es el equipo con mayor poderío de la zona norte 1 del Provincial U19 y lo evidenció este miércoles en el gimnasio de Mitre donde derrotó al local 104 a 71 en el duelo correspondiente a la tercera fecha.

El conjunto dirigido por Ariel Amarillo, con Santino Vercelli y Genaro Calcaterra como máximas figuras y minutos en el plantel que compite el Torneo Federal, dejó muy pocas dudas sobre el parquet y se llevó un triunfo que, si bien desde el juego nunca estuvo en dudas, recién se aseguró en lo numérico en el tercer cuarto (11-30).

Antes, el Rojo batalló en el primer cuarto y se lució en el segundo donde mostró su mejor versión. El elenco de Sebastián Girándola se sintió cómodo cuando el cotejo se hizo desprolijo y pudo contraatacar en velocidad con Francisco Domínguez, la figura con 25 puntos. En reiteradas ocasiones llegó a limar la diferencia hasta 8 unidades e, incluso, en el cierre del primer tiempo pudo haber recortado aun más pero se apuró en las definiciones (43-51).

Lo negativo para Mitre es que el buen nivel no lo pudo sostener más minutos, en parte porque su rival no lo dejó. Cuando cayó en baches, Belgrano no lo perdonó como tampoco con la presión en toda la cancha con la que robó varios balones y, en el segundo tiempo, se alejó definitivamente.

La performance de Vercelli (16 unidades) en el complemento fue determinante para el visitante se aleje en el tanteador y obtenga su tercera victoria consecutiva en una cancha que en los últimos 15 minutos empezó a brotar la humedad y hubo que frenar el partido en reiteradas ocasiones pero, para conformidad de los planteles y el buen marco de público que lo presenció, se terminó sin inconvenientes.

En el anfitrión Felipe Casas sumó 13 tantos mientras que en el Rojo nicoleño también se destacaron Tomás Prediger (12), Joaquín Barile (14), Ignacio Alimena (15) y Agustín Marc (14).

En la próxima jornada el equipo de San Pedro visitará a Gimnasia de Pergamino en busca de su primer triunfo.

Síntesis

Mitre (71): Nicolás Carmelino 7, Francisco Domínguez 25, Felipe Casas 13, Teo Hernández Del Pardo 4, Bernardo Trujillo 8 (FI); Santiago Ramis 7 (x), Nicolás Albarracín 4, Juan Martín Juhant 3, Genaro Vázquez 0 (x), Facundo Genoud 0. DT: Sebastián Girándola.

Belgrano (104): Santino Vercelli 16, Genaro Calcaterra 8, Tomás Prediger 12, R. Maffei 9, Joaquín Barile 14 (FI); Olaf Soto Martinelli 2, Braian Codega 5, Ignacio Alimena 15, Agustín Marc 14, Mateo Fortunato 6, A. Sirignano 3, F. Troxas. DT: Ariel Amarillo.

Parciales: (18-29), (25-22); (11-30), (17-23).