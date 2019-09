Proteccionistas ante la manifestación de galgueros: "Van a tener que acatar la ley"

El domingo, desde las 10.00 de la mañana, habrá en la ruta 9, a la altura de San Pedro, una manifestación convocada por el denominado "colectivo galgueros autoconvocados" para protestar contra la vigente ley que prohíbe las carreras de perros.

La Opinión reveló el miércoles que la protesta incluirá la interrupción del tránsito y dialogó con uno de los organizadores, que explicó los motivos de la manifestación y consideró que la norma que impide el desarrollo de la actividad es "una persecución".

Desde la agrupación protectora de animales Alerta Galgo Argentina advirtieron que "los galgueros van a tener que acatar la ley como corresponde" y aseguraron: "Así como defendimos el debate y le dimos lucha logrando la ley, vamos a defender la misma".

"Podrán manifestarse como quieran y donde quieran, pero a la ley la va a tener que respetar. Acá no nos van a venir con la pasión. Que tengan pasión por el trabajo, no por la explotación a los animales", señalaron los proteccionistass en un texto remitido a esta redacción en el que responden a las declaraciones brindadas por Luis Nicola, uno de los organizadores de la protesta del domingo.

"La ley se logró con pruebas sólidas, no con inventos y fue votada por la mayoría de los legisladores y de todos los sectores, aclarando ante todo que no están encuadradas como deporte, es una clara muestra del maltrato y crueldad contra los animales", sostuvieron desde Alerta Galgo Argentina.

"Los proteccionistas somos personas de bien, quién explota un animal para divertimento o para su reproducción y posterior venta, para someterlos a gusto del humano no pueden jamás decir que trabajan para el bienestar de los animales, en tanto el concepto que tienen de tenencia responsable no es el correcto cuando se los encontraba abandonados o reventados porque ya no les servía", cuestionaron.

Sobre las consideraciones del galguero respecto de la "persecució", señalaron que "no se persigue a nadie" sino que "se defiende el cumplimiento de una ley". En ese sentido, agregaron que "lo argumentado sobre tema tóxicos, apuestas, evasión de impuestos, trabajo de menores, todo lo demostramos en su momento en las comisiones que trataron la ley, se demostró como es el sistema de los grandes organizadores que se llevaban el dinero y de los muchos que fomentaban ese negocio a costa de los animales".