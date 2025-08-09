Propietarios de un comercio detuvieron a un sujeto que se llevaba una tarima
La mujer llegó a divisar que el individuo se estaba apoderando de un objeto ubicado sobre el portón. Lo detuvieron y luego la policía lo trasladó a la Comisaría.
Este sábado por la mañana, se produjo un intento de robo en un comercio ubicado en la intersección de Nieto de Torres y Hermano Indio.
Un individuo intentó sustraer una tarima que se encontraba sobre el portón lateral del establecimiento conocido como “Escososa”.
Al percatarse de la situación, la propietaria del local tomó la iniciativa de llamar a su pareja, quien le brindó apoyo inmediato. Juntos, lograron atrapar al sospechoso antes de que pudiera escapar con el objeto robado.
La rápida acción de los dueños permitió prevenir el delito. Posteriormente, contactaron a las autoridades policiales, quienes llegaron al lugar y procedieron a arrestar al ladrón en flagrante delito.
