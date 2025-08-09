Este sábado por la mañana, se produjo un intento de robo en un comercio ubicado en la intersección de Nieto de Torres y Hermano Indio.

Un individuo intentó sustraer una tarima que se encontraba sobre el portón lateral del establecimiento conocido como “Escososa”.

Al percatarse de la situación, la propietaria del local tomó la iniciativa de llamar a su pareja, quien le brindó apoyo inmediato. Juntos, lograron atrapar al sospechoso antes de que pudiera escapar con el objeto robado.

La rápida acción de los dueños permitió prevenir el delito. Posteriormente, contactaron a las autoridades policiales, quienes llegaron al lugar y procedieron a arrestar al ladrón en flagrante delito.

