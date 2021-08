Propietario de la vivienda aclaró la situación: “Hace dos años no paga el alquiler”

El propietario del inmueble que fue objeto de un reporte ciudadano el 18 de agosto se acercó a La Opinión para dar su versión de la situación que fue informada por Débora, una mujer que vive con sus 4 hijos en la vivienda.

“Los servicios fueron cortados porque no los pagaba, así como no paga el alquiler hace 24 meses. Hace dos años que no pagan el alquiler. La inmobiliaria es una inmobiliaria seria, y lo que dice es mentira. Hay una causa judicial y el desalojo está pronto a ser ordenado por la Justicia”, dijo, en relación a los hechos que relata el mensaje de la mujer.