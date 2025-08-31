El Ministerio de Justicia de la Nación anunció que a partir de septiembre estará normalizada la entrega de las chapas patente de los automotores, que desde hacer varios meses se presenta irregular en algunos distritos.

En San Pedro se dio una situación similar a la de gran parte del país, llevando a que el Gobierno nacional dispusiera extender la validez de las patentes provisorias.

La falta de insumos, que llevó varios años, paralizó la confección de las patentes. El cierre de las importaciones y el cepo al dólar, fue el comienzo del problema. Después se trasladó hacia las oficinas del Registro del Automotor, con las amenazas de los cierres de varias de estas dependencias, lo cual en parte se concretó.

Además, se produjo el cierre de la Casa de la Moneda, la encargada de imprimir las patentes, entre otras funciones. Y hubo casos donde algunos titulares de los Registros enfrentaron al Gobierno, dejando de adquirir las chapas o demorando la entrega de las pocas que existían.

Ahora el Ministro de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, prometió que el inconveniente se resolverá desde el lunes 1º de septiembre. Para ello emitió un comunicado:

"El Ministerio de Justicia informa que a partir del 1° de septiembre se normaliza por completo el sistema de entrega de chapas patentes. Por primera vez en años, habrá stock asegurado en todo el país para responder a la creciente demanda de vehículos”, reza el parte.

“Esta gestión resolvió el problema con una reforma estructural: habilitamos proveedores privados por medio de licitaciones públicas, reforzamos la logística y desarrollamos un esquema de distribución para terminar con el desabastecimiento”, agregó.

También se informó que desde el pasado 28 de julio los registros deben informar en un plazo máximo de 48 horas el momento en que están disponibles las patentes, y los ciudadanos podrán consultar el estado de su chapa en la web oficial https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/

¿Cuál es la situación en San Pedro, principalmente en el Registro 1 de calle Pellegrini 1026, con los cambios acaecidos? En este lugar, a cargo del personal histórico que ahora responde a la Dirección Nacional, el escenario se ha normalizado hace varias semanas.

Esto sucede con las chapas destinadas a los vehículos 0 Km, solo existiendo alguna demora para las que fueron requeridas para su renovación por daño o extravío. Asimismo, se supo que se dan los casos en que el propietario del rodado las solicita, pero olvida retirarlas.

