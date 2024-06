Los chicos de la escuela primaria 13 de Mataderos se quedaron sin participar del acto de promesa de lealtad a la Bandera nacional que tuvo lugar este jueves en plaza Belgrano por un "malentendido" entre la directora, las autoridades educativas y las familias.

Desde el establecimiento informron a través de los grupos de WhatsApp que los chicos y chicas de la escuela no tenían que ir porque la convocatoria era "sólo para escuelas urbanas". Sin embargo, hubo familias que se presentaron, porque no se enteraron de la novedad, informada el miércoles por la tarde.

Autoridades educativas se sorprendieron por la "polémica", puesto que todas las escuelas recibieron la invitación con el planteo, como es habitual cada año, de que no es obligatorio para las escuelas rurales por cuestiones de movilidad. De hecho, en las imágenes del acto se ve a colegios de parajes del distrito.

"Familias: les informamos que hubo una confusión en cuanto al acto central del Día de la Bandera y fueron convocadas sólo las escuelas urbanas. Les pedimos disculpas. Equipo Directivo EP13", dice el mensaje que difundió la escuela por WhatsApp.

Tras el mensaje, llegó un audio de la maestra que pedía “disculpas por informarlo así de esta manera, pero nos enviaron ese mensaje hoy a la tarde. No van a tener que ir mañana los nenes, una lástima porque estaban comunicados, las familias también y la gente se organiza”.

"Les pido disculpas, pero me enteré hace unas horas que no iban a tener que ir. Mil disculpas, que tengan buen fin de semana, pero mañana no nos vamos a tener que encontrar", finalizaba el mensaje de voz.

La madre de uno de los abanderados, que concurrió a la plaza, contó a La Opinión que llegaron y no encontraban a nadie de la escuela, lo que les llamó la atención.

"Le mandé un mensaje a una mamá de cuarto y me dice que a ellos les habían dicho el miércoles a la tarde que no los tenían que llevar porque al final era sólo para las escuelas urbanas", relató.

"A los papás que teníamos que llevar los tres nenes para estar con la bandera nos avisaron a las 11.30, ya casi cuando terminaba el acto, y no fue ningún directivo", señaló la madre de uno de los abanderados.

"Estuvieron los tres parados, sin bandera y sin directivos, dos nenes y una nena parados en la esquina que da a Balcarce", señaló y aseguró que el lunes pedirá explicaciones a los directivos, porque lo único que hubo, dijo, fue "un mensaje de que había un malentendido y que esa escuela no participaba".

En el sistema educativo, todos se sorprendieron por la situación porque las escuelas habían sido invitadas formalmente por las autoridades de Inspección Educativa, que como es habitual informaron que para las escuelas rurales no es obligación asistir, por si problemas de movilidad les impide hacerlo.

Exconsejeros escolares confirmaron que esa es la modalidad que se implementa cada año, teniendo en cuenta que el acto con el intendente es simbólico, ya que la promesa de lealtad se hace en cada escuela.

La promesa a la Bandera nacional es una tradición que se remonta a principios del siglo XX, cuando en medio de la ola inmigratoria la escuela se convirtió en un espacio homogeneizador para el desarrollo de una cultura argentina en ciernes.

Inicialmente, la Enseña patria se “juraba” y luego, para no afectar la distinción de credos religiosos, se reemplazó el concepto por la promesa solemne de lealtad y fidelidad que se practica con el grito a viva voz de “Sí, prometo”.

La jura a la Bandera, ahora promesa de lealtad, se instituyó oficialmente en el país en 1909. En ese momento, era para quienes ingresaban al sistema educativo por primera vez y tenía lugar para el 25 de Mayo. Cuando en 1938 se oficializó el Día de la Bandera, la ceremonia pasó al 20 de junio.