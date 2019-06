Programa de control canino: Llevan realizadas más de 100 castraciones gratuitas

El Departamento Animal que depende de la Secretaría de Salud está a cargo del veterinario Federico Reyna quien junto a colegas se encuentra trabajando en el programa de control canino desde fines del 2018.

Además de realizar campañas de vacunación antirrábicas gratuitas, actualmente se está implementando dos veces por semana en el refugio animal de Lucio Mancilla un plan de castración que consiste en realizar la cirugía de manera gratuita a cierta cantidad de animales.

"Los resultados de todo esto se ven quizás a largo plazo, todos los perros de zona céntrica que eran los conflictivos ya fueron atendidos y se les coloca un tatuaje detrás de la oreja para identificarlos, y llevamos castrados desde octubre hasta ahora, aproximadamente unos 100 animales", indicó Federico Reyna.

La problemática de los perros callejeros formaba parte de la agenda de la Secretaría de Salud y luego de varios reclamos de los vecinos pudo comenzar a ejecutarse un plan que disminuye la agresividad de los animales y busca "controlar" la sobre población canina.

"Con las castraciones logramos sobre todo disminuir las probabilidades de queden más perros en situación de calle, y también trabajamos con aquellos que están de paso transitorio con proteccionistas, pero entendemos que la solución no es encerrarlos a todos en un canil, eso no es ético", explicó el veterinario. Y añadió: "Aquellos que resultan ser conflictivos sí se los coloca en un canil, pero sino no es necesario".