El miércoles 8 dejó de existir Emanuele Incisa de Camerana, quien contaba con 83 años de edad.

“Lele”, desde su llegada a nuestra ciudad, tuvo una activa participación comercial y productiva. Irrumpió en el mercado con las novedosas pulverizadoras Nobili, de origen italiano, en pleno auge de la fruticultura local.

Luego, casi una década después, sorprendió nuevamente con otro emprendimiento original. Esta vez fue obtener la concesión de la empresa Kodak, con el revelado automático de rollos y la impresión de fotografías. Toda una novedad para la época, cuando por entonces se dependía de los laboratorios de la Capital Federal.

Si bien no se abrazaba a la solemnidad de sus antepasados, ostentaba un título nobiliario de rango europeo: “Marqués”. El origen de su familia se sitúa en el Piamonte, región del norte de Italia, con predominancia entre los siglos XII y XVI.

Sus amigos lo despidieron con profundo dolor, como así también los allegados a la familia, quienes agradecieron los momentos compartidos. En un medio nacional se pudo leer el mensaje acorde a su origen italiano: “Lele caro, ti salutiamo e ti abbracciamo con immenso affetto” (Querido Lele, te saludamos y te abrazamos con inmenso cariño).

