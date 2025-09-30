Falleció Rohan Guillermo Julio Fuertes, a los 96 años de edad, hombre destacado por su rol intelectual y participación en instituciones como Coopser, Sociedad Italiana, Coro Polifónico Guillermo Farabollini y la Biblioteca Popular Rafael Obligado, entre otras.

Lector, conocedor de la historia y exintegrante de la Marina Mercante, Fuertes fue una persona apreciada junto a su esposa, Delia Gonzalbo, en los círculos que frecuentaba.

“La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana despide con mucho pesar a Guillermo Fuertes, incansable colaborador de la institución junto a su esposa, Delia Gonzalbo", expresó la entidad.

"Los dos, junto al entonces presidente Graziano Penduzzu, fueron los impulsores de la escuela de esgrima que continúa hasta la actualidad. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, destacaron.

Asimismo, desde la Comisión del Patrimonial Cultural y el Coro Polifónico Guillermo Farabollini también lo recordaron.

“Guille estuvo por muchos años en la Comisión Amigos del Coro Polifónico, junto a su querida compañera de vida Delia Gonzalbo", señalaron

"Luego, ambos fueron nuestros seguidores incondicionales. En cada concierto, en cada presentación, acompañando y aplaudiendo cada logro del Coro. Que descanses en paz Guille”, agregaron.

