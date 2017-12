Pro Ciclismo cerró el año con un programa homenaje a Carlos Reybaud

Pro Ciclismo desarrolló el sábado en el Panorámico del Oeste el último programa del 2017 que fue en homenaje a Carlos Reybaud, campeón mundial en master en 2004 y medalla de plata en 2005 y 2006.

El exdeportista de 68 años nacido en José León Suárez, partido de General San Martín, se hizo presente en el circuito pero no compitió a pesar de que los organizadores intentaron convencerlo. "No estoy corriendo, hace un par de meses que paré. Fui al Argentino y ahí dije que me retiraba", contó a La Opinión al mismo tiempo en que admitió que fue a "agradecer el halago" que le hicieron.

En la prueba para promocionales el ganador fue Leo López de Pergamino por delante de Pablo González (San Andrés de Giles) y Juan Manuel Giménez (Colón). Además, en peña sampedrina triunfó Manuel Nievas quien relegó a Daniel Preve y Claudio Palacios; Néstor Machi de Capitán Sarmiento se quedó con la victoria en master D antes que Oscar Pergolesi de Cañada de Gómez y el nicoleño Juan Valori; entre los menores el primero en cruzar la meta fue Juan Gongora de Arrecifes mientras que Leo Mena de Capitán Sarmiento y Lautaro Chipolini completaron el podio; en C el zarateño Rubén Mayada se llevó la carrera seguido de los arrecifeños Claudio Varela y Alberto Mendoza; y en B los sampedrinos José Ramón Paz, Mario Garibaldi y Mario Sbert atravesaron la llegada en ese orden.

Por último, hoy iba a tener lugar la tradicional competencia de rural bike en la que los ciclistas van a Gobernador Castro y vuelven al Panorámico del Oeste por caminos alternativos pero Pro Ciclismo la suspendió por la lluvia.