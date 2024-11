Alicia escribió: “Hola. Si mal no recuerdo nuestro intendente, no hace mucho tiempo atrás, fue nombrado funcionario de la empresa estatal Belgrano Cargas a la cual renunció poco tiempo después. Acabo de ver al vocero presidencial anunciar la privatización de dicho organismo estatal. Tengo muchos años y me acuerdo del eslogan del extinto presidente riojano. Si fuera para acabar con la corrupción en un organismo estatal, vale, pero si a esto le sigue la reducción o el cierre del ferrocarril con el pretexto de que genera gastos excesivos. No quiero que mi país vuelva a la década del 90”.

