Durante el acto protocolar por el Día de la Bandera, desde la Municipalidad entregaron pines con la leyenda con la que firma todos sus actos de gestión: "Cecilio Salazar intendente".

La decisión desató polémica entre las familias de los estudiantes de cuarto grado quienes cuestionaron la idea y se mostraron indignados por la medida.

Los preparativos comenzaron desde la mañana del viernes donde trabajadores comenzaron a reparar el mástil de la plaza Belgrano, antes de que se lleve a cabo la ceremonia.

Durante las tareas de mantenimiento, Mariela López, perteneciente a la Secretaría Privada del intendente hizo a los obreros peculiares peticiones, que fueron filtradas a través de un video filmado por ella.

"Nos estamos preparando para el acto, equipazo de Obras Públicas, todos a full", expresó en principio López quien además "felicitó" al secretario, Mariano Bañas, porque su equipo había montado “ocho cuerpos de andamio”.

El momento más insólito de la grabación fue cuando la secretaria del intendente demandó en un alto tono de voz: "Chicos, saluden a los funcionarios, saluden a todos".

"Los esperamos a todos, 10.45 puntual en la plaza Belgrano, no se me tomen vacaciones el fin de semana largo, primero me vienen al acto después se me van al shopping", sugirió la empleada en la filmación.