Primera A: Sportivo juega para ser campeón, Independencia para alcanzarlo y los demás para no descender

Comenzará a desarrollarse hoy la octava y penúltima fecha del Apertura para Primera A "Centenario de La Esperanza" que organiza la Liga Sampedrina (LDS) con la posibilidad de que Sportivo se asegure el título si vence a La Esperanza en el Polideportivo Pablo Noat.

Si gana, el Lobo no dependerá de ningún resultado porque le lleva cuatro puntos a Independencia y seis a Banfield con la misma cantidad en juego. Incluso, con un empate dejaría fuera de carrera al Taladro y si el Auriazul no vence el domingo a General San Martín en Pérez Millán, también dará la vuelta olímpica. Ei elenco dirigido por Marcos Barlatay pierde ante el Verde, levantará el trofeo si la I cae y el plantel de Alberto Aguilar no triunfa.

Al igual que la semana pasada en la definición del Apertura para Primera B, la entidad que preside Hugo Cejas no programó todos los cotejos para el mismo día y General San Martín-Independencia, que están involucrados en las peleas de abajo y arriba de la tabla respectivamente, se enfrentarán el domingo porque la Policía de Pérez Millán no puede brindar el servicio un día antes. Es decir, a pesar del inconveniente no se buscó la manera de que lo hagan en simultáneo y todos estén en igualdad de condiciones.

La jornada también tendrá hoy los cruces Paraná-Las Palmeras, Banfield-Mitre en el Estadio Municipal y Atlético-Central Córdoba.

Cronograma

Sábado

15.45: La Esperanza-Sportivo

15.45: Paraná-Las Palmeras

15.45: Banfield-Mitre (en el Estadio Municipal)

15.45: Atlético-Central Córdoba

Domingo

15.45: General San Martín-Independencia

La situación de los clubes con posibilidades de descender

Banfield (11): Recibirá a Mitre y visitará a Central Córdoba en Santa Lucía. Si bien todavía tiene una mínima chance de descender, se le deben dar muchos resultados en contra hasta incluso para jugar la promoción porque debajo tiene a siete clubes.

Atlético (10): Recibirá a Central Córdoba y visitará a Independencia. Al igual que el Taladro, tiene mucho margen y podría no caer aun perdiendo los últimos dos cotejos. De todas maneras, si en la jornada venidera los que están abajo suman, se complicará.

Paraná (9): Recibirá a Las Palmeras y visitará a Mitre en el clásico. Está a tres puntos de la promoción y cuatro del descenso directo por lo que necesita conseguir algunos puntos en las últimas jornadas para no sufrir. Con una victoria se salvaría.

La Esperanza (9): Debe recibir a Sportivo y visitar en Río Tala a Las Palmeras, dos cotejos más que difíciles en los que deberá sumar puntos para escaparse de los de abajo. Con tres unidades le alcanzarían para zafar.

Las Palmeras (8): Tiene que visitar a Paraná y recibir a La Esperanza. De los clubes más necesitados, es el que más margen posee aunque necesita engrosar su puntaje porque podría quedar en descenso directo en la siguiente jornada si es derrotado y no lo acompañan los demás scores. Con dos unidades se quedaría en la A.

Mitre (7): Le resta enfrentar a Banfield y recibir a Paraná en el clásico. Con la victoria ante Atlético tomó algo de aire pero para esquivar el descenso directo y la promoción y ganar tranquilidad necesitará al menos tres puntos.

General San Martín (6): Debe recibir a Independencia y visitar a Sportivo. Es el que tiene el fixture más complicado pero llega en levantada y podría, por la programación de la Liga Sampedrina (LDS), enfrentar al Auriazul el domingo ya sin chances de ser campeón en caso de que lo logre el Lobo un día antes. Si se cumple ese panorama, visitará al mejor del certamen sin la necesidad de sumar.

Central Córdoba (5): Debe visitar a Atlético y recibir a Banfield. Si pierde ambos cotejos descenderá e, incluso, podría hacerlo en la próxima jornada en caso de que ganen General San Martín, Mitre y Las Palmeras. Tendrá que sumar al menos cuatro unidades para llegar a una promoción.