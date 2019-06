Primera A: Qué necesitan La Esperanza, San Martín, Las Palmeras y Central Córdoba para evitar el descenso

El domingo tendrá lugar la última fecha del Apertura para Primera A "Centenario de La Esperanza" que organiza la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en la que, con Sportivo campeón, la atención se centrará en lo que pase en la lucha por no descender con cuatro clubes involucrados: La Esperanza, General San Martín, Las Palmeras y Central Córdoba.

El más comprometido es el Lobo de Santa Lucía que recibirá a Banfield mientras que el choque entre los riotalenses y el Verde hace que Banfield, Atlético y Mitre estén salvados de antemano.

La Esperanza (9): Visitará a Las Palmeras en el cotejo más importante de la fecha porque definirá la suerte de ambos y la de los demás clubes involucrados en la pelea por no descender. Le alcanza con una parda para quedarse en la A y aun perdiendo no bajará no sin antes afrontar un repechaje.

General San Martín (9): En alza por las tres victorias al hilo conseguidas, visitará a Sportivo Baradero que ya es campeón del Apertura. Con el triunfo o empate se salva de todo porque Las Palmeras y La Esperanza chocarán entre sí. La derrota podría complicarlo pero no perderá la categoría no sin antes disputar un repechaje.

Las Palmeras (8): Será local de La Esperanza en el cotejo más importante de la fecha porque definirá la suerte de ambos y la de los demás clubes involucrados en la pelea por no descender. Con la victoria zafa de todo pero si no la logra quedará comprometido y hasta podría bajar directamente.

Central Córdoba (6): Recibirá a Banfield y sólo le sirve ganar porque si empata o pierde jugará el Clausura en la Primera B. Con el triunfo se asegurará al menos un desempate para evitar descender directamente o afrontar la promoción porque entre Las Palmeras y La Esperanza se sacarán puntos.

Última fecha (domingo)

15.45: Sportivo-General San Martín

15.45: Independencia-Atlético

15.45: Central Córdoba-Banfield

15.45: Mitre-Paraná (en el Estadio Municipal)

15.45: Las Palmeras-La Esperanza