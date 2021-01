Primera Nacional: Leonardo Corti jugará por el segundo ascenso y Tomás Oneto terminó el Torneo Transición

Concluyó entre el sábado y lunes la primera fase del Torneo Transición para la Primera Nacional en la que militan cuatro sampedrinos y tres de ellos competirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional en tanto que el restante concluyó su participación.

San Martín de San Juan, que en todos sus encuentros contó con Leonardo Corti en el banco de suplentes, superó el domingo a Brown de Puerto Madryn 1 a 0 como visitante, ganó la zona B de la Reválida y enfrentará a Tigre en el primer cruce de eliminación directa.

Atlanta y Villa Dálmine de Campana, con Julián Cappelletti y Diego Pérez respectivamente aunque ninguno fue convocado hasta el momento, afrontaron la primera etapa en la Zona Campeonato y también competirán por el segundo ascenso. El Bohemio se medirá con San Martín de Tucumán y el Viola ante Deportivo Morón.

Por último, All Boys cerró su participación el lunes por la noche con un empate 2 a 2 ante Instituto de Córdoba como local. Tomás Oneto no jugó porque acarreaba una suspensión dada la tarjeta roja que recibió frente a Chacarita la fecha anterior. El Albo fue penúltimo en su grupo y quedó eliminado por lo que no tendrá actividad hasta el próximo campeonato.