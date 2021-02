Primera D: Nazareno Gómez se desvinculó de Puerto Nuevo de Campana

Nazareno Gómez no seguirá en Puerto Nuevo de Campana y analiza su futuro que será en un nuevo club tras varios años compitiendo en la Primera D.

“Dejé Puerto Nuevo, estoy viendo si me voy a otro equipo. Estoy esperando una respuesta. Puede ser de la misma categoría o de otra mas arriba, pero nada confirmado. Sólo me falta que me den la respuesta”, comentó el delantero a La Opinión.

Además, Francisco Ramis todavía no decidió si continuará en la institución por lo que al 9 de febrero se desconoce si el último escalón de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para sus clubes directamente afiliados contará con exponentes locales.

En el Torneo Transición, que significó la vuelta de la competencia tras meses de inactividad por la pandemia de coronavirus, el Portuario no pudo superar la primera fase y se despidió temprano.