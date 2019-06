Primera A: Central Córdoba, Las Palmeras, General San Martín y La Esperanza tiran sus últimas cartas para no descender

Hoy se llevará a cabo la ultima fecha del Apertura para Primera A "Centenario de La Esperanza" que organiza la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en la que Central Córdoba, Las Palmeras, General San Martín y La Esperanza jugarán sus últimas cartas para no descender.

El más comprometido es el Lobo de Santa Lucía que recibirá a Banfield con arbitraje de Milton Ayala mientras que el choque entre los riotalenses y el Verde, el más relevante y en el que impartirá justicia Joaquín Gil, hace que Banfield, Atlético y Mitre estén salvados de antemano.

Además, el elenco de Pérez Millán visitará al campeón, Sportivo Baradero, con la necesidad de sumar y en el Estadio Municipal el Rojo choca con Paraná en un clásico sin nada en juego y que tendrá de juez a Diego Oliveto. Independencia será local del Negro con Damián Bertolini de colegiado.

Última fecha (domingo)

15.45: Sportivo-General San Martín

15.45: Independencia-Atlético

15.45: Central Córdoba-Banfield

15.45: Mitre-Paraná (en el Estadio Municipal)

15.45: Las Palmeras-La Esperanza

Qué necesita cada club para esquivar el descenso

La Esperanza (9): Visitará a Las Palmeras en el cotejo más importante de la fecha porque definirá la suerte de ambos y la de los demás clubes involucrados en la pelea por no descender. Le alcanza con una parda para quedarse en la A y aun perdiendo no bajará no sin antes afrontar un repechaje.

General San Martín (9): En alza por las tres victorias al hilo conseguidas, visitará a Sportivo Baradero que ya es campeón del Apertura. Con el triunfo o empate se salva de todo porque Las Palmeras y La Esperanza chocarán entre sí. La derrota podría complicarlo pero no perderá la categoría no sin antes disputar un repechaje.

Las Palmeras (8): Será local de La Esperanza en el cotejo más importante de la fecha porque definirá la suerte de ambos y la de los demás clubes involucrados en la pelea por no descender. Con la victoria zafa de todo pero si no la logra quedará comprometido y hasta podría bajar directamente.

Central Córdoba (6): Recibirá a Banfield y sólo le sirve ganar porque si empata o pierde jugará el Clausura en la Primera B. Con el triunfo se asegurará al menos un desempate para evitar descender directamente o afrontar la promoción porque entre Las Palmeras y La Esperanza se sacarán puntos.