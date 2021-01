Primera C: con Matías Budiño en el arco, Excursionistas erró un penal, le empataron en el final y no pudo clasificar

Excursionistas, con Matías Budiño de titular, no le pudo ganar este domingo a Midland en la quinta y última fecha de la Reválida del Torneo Transición de la Primera C y, como Luján le ganó a El Porvenir 2 a 1, no pudo avanzar al Reducido por el segunda ascenso.

De visitante, el Expresó abrió el marcador apenas empezó el cotejo por intermedio de Matías Morales. El local igual por Maximiliano Antunez pero se quedó con uno menos por la expulsión de César Peralta.

En el complemento, el club del sampedrino marró un penal (Miguel López) pero se puso en ventaja nuevamente gracias a Ricardo Segundo. A partir de allí aguantó el resultado y para eso fue importante el joven que comenzó su carrera en el fútbol infantil de Los Andes quien en una de sus intervenciones desvió un cabezazo con destino de gol.

Sin embargo, en tiempo adicionado Midland igualó por Fernando Vega y decretó el empate final que dejó al equipo de Budiño sin nada en el certamen porque quedó eliminado.