El caso registrado este viernes no está relacionado con el que fue detectado en Río Tala ni registra que la paciente que fue testeada en los consultorios del Hospital, haya viajado o tenido contacto con viajeros.

Por eso se considera que se trata del primer caso de la enfermedad con su vector en San Pedro, el lugar de origen. El protocolo exige la denuncia obligatoria a la región sanitaria y un nuevo análisis para el resultado oficial de la presencia de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes Aegypti.

Hay que recordar que para contagiarse el insecto debe picar a una persona infectada por la enfermedad y luego picar a otra y por eso es importante tomar precauciones en el grupo familiar estrecho y en el vecindario.

La preocupación de las autoridades sanitarias ahora pasa por generar mecanismos de prevención en el barrio, comunicación con los vecinos de la zona y fumigación suficiente en medio de una verdadera proliferación de mosquitos en toda la zona costera.

La Opinión consultó con el Jefe de la Guardia de Emergencias del Hospital quien confirmó que la afectada no ingreso por su área y que no se encuentra internada. “Es una paciente ambulatoria”, aclaró respecto a la joven que se encuentra en su domicilio e informada del resultado y las medidas que debe cumplir ante el cuadro febril que despertó las sospechas del médico clínico que la atendió.

El caso anterior en el que una mujer de 37 años con domicilio en Río Tala terminó internada, tenía el antecedente de haber viajado a Chaco.

El otro antecedente que registra la ciudad y que tampoco fue autóctono fue confirmado a mediados de marzo de 2023, cuando afortunadamente había testeos rápidos disponibles que fueron adquiridos en tiempos de pandemia. Ocurrió en la zona de Alvear y Mateo Sbert luego de que la paciente regresara de un viaje que había hecho al norte del país.