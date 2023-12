Este lunes ingresó formalmente al Concejo Deliberante el paquete de ordenanzas para el Presupuesto 2024 del Gobierno de Cecilio Salazar, con poco más de 16.909 millones de pesos y un incremento del orden del 100 por ciento para casi todas las tasas, derechos y contribuciones.

Desde la oposición hubo quejas por el poco tiempo que tendrán para tratar los expedientes, sobre todo los proyectos de fiscal e impositiva, puesto que el aumento de tasas será tratado por los ediles en sesión extraordinaria el jueves.

"Es una pena que estemos con el tiempo tan acotado para hacer un análisis serio de la ordenanza", dijo desde La Libertad Avanza, Mauro de Rosa, que preside el bloque que representa a Javier Milei en San Pedro y que integra junto a Viviana Riquelme.

"Ahora empezaremos a hacer el análisis como corresponde, nos pondremos a trabajar sobre eso, pero la verdad es que son tiempos muy cortos para semejante importancia que tienen estas ordenanza", señaló.

Coincidió con él el referente del PRO de Patricia Bullrich Diego Lafalce, que pidió un monobloque en el Concejo. "Vamos a empezar a desglosar con parte del equipo", dijo sobre el tratamiento de los expedientes.

En ese marco, adelantó su opinión respecto del aumento de tasas: "100 por ciento es una locura" dijo y consideró: "No hubo previsibilidad, no se justifica un aumento del 100 por ciento de las tasas".

Por su parte, el concejal Martín Rivas, que también propuso presidir un monobloque denominado Juntos por el Cambio, aseguró que le gustaría mantener reuniones con cada uno de los secretarios del gabinete para "que cada uno defienda ese presupuesto y quizás trabajándolo de esa manera nos podemos llegar a entender", dijo.

"No venimos a poner palos en la rueda y votar que no porque no, pero tampoco queremos que nos lleven como nenes a la escuela porque no hay tiempo", consideró sobre los pocos días que tendrán para tratar sobre todo la ordenanza impositiva.

"Venimos trabajando con la fiscal del año pasado, generalmente no cambia mucho, por lo que tenemos una idea de qué proponer para que no cambie fuerte en la economía municipal pero queremos ponernos en el lugar del comerciante, no puede ser que el que pague el pato de la boda y se lleve la mayor responsabilidad sea el comerciante", analizó.