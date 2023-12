La advertencia que hizo La Opinión sobre la presencia en la ordenanza impositiva de una cláusula para autorizar al Gobierno a aumentar las tasas el año que viene más allá del 100 por ciento propuesto en el proyecto despertó ciertas alarmas en el Concejo Deliberante y en parte de la comunidad.

Consultado al respecto, el secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, aseguró que ese planteo no significa que el Gobierno pida "un cheque en blanco" y discrecionalidad para aumentar como quiera el año que viene en medio del ejercicio económico en curso sino la advertencia de que será necesario otros incrementos, de acuerdo a cómo evolucione la economía del país.

"No vamos a aplicar nada que no esté consensuado con el Concejo Deliberante, esto no implica que todos estén de acuerdo, pero esperamos tener una mayoría que lo pueda aprobar", aseguró el funcionario en diálogo con La Opinión.

El proyecto de ordenanza impositiva propone autorizar al Gobierno a "incrementar tasas, derechos, patentes, cánones y/o contribuciones ante problemas en la coyuntura económica que excedan la gestión del Gobierno municipal", aunque ese texto sólo aparece en los considerandos y no en el articulado.

El secretario de Economía concurrió a la primera reunión de la comisión de Presupuesto con los concejales para abordar el panorama general, explicar el por qué de las demoras y sincerar lo que ya se sabe: las finanzas municipales son frágiles y lo serán aún más de acuerdo a la proyección inflacionaria.

Los concejales tienen dudas respecto de cómo se instrumentará el planteo de aprobar un aumento del 100 por ciento ahora y que haya una especie de "claúsula gatillo" para nuevos incrementos durante el año, de acuerdo a la evolución de la economía.

Otros aumentos habrá, eso es seguro: las tasas están atrasadas respecto de los costos de prestación y algunas, como la de Ashira, es deficitaria en su emisión desde hace muchos años.

La situación se repite en otros municipios. Algunos hasta elevaron sus impositivas con una fórmula de actualización vinculada a un índice de aumentos de precios que hará que en esos distritos las tasas aumenten cada vez que esa fórmula impacte.

En San Pedro, como en otras ciudades, la propuesta fue incluir la posibilidad de que haya otros incrementos a lo largo del año, según avance la inflación.

Borgo aseguró que llegado el momento de aplicar esa "cláusula", enviarán la propuesta al Concejo Deliberante para su convalidación y, de ser necesario, impulsarán la participación de la asamblea de Mayores Contribuyentes. Para zanjar toda duda, adelantó, habrá consultas formales a la Asesoría General de Gobierno y al Tribunal de Cuentas sobre el procedimiento que corresponda.

"Todo lo que tenga que ver con los tramos de actualización de tasas, si sigue este vaivén económico, va a pasar por el Concejo Deliberante, siempre. Lo vamos a hacer con ellos", aseveró el secretario de Economía.

Borgo es el encargado en esta etapa de alcanzar acuerdos con los concejales de la oposición para lograr aprobar las ordenanza fiscal, impositiva y de cálculo de recursos y gastos con la mayor cantidad de votos posible, aunque en el oficialismo saben que seguramente habrá concejales que no acompañen.

El secretario de Economía entiende ―y su experiencia en los gobiernos de Guacone y Giovanettoni, donde siempre les votaron todo encontra, lo avalan― que es necesario mantener la institucionalidad, por lo que en Palacio planifican que cada acción relevante pase por el Concejo Deliberante en busca de acompañamiento.

"Nosotros vamos a tratar de dar tranquilidad, vamos a ir al Concejo Deliberante todas las veces que tengamos que ir. Luego habrá concejales que apoyan y otros que no, pero no vamos a hacer nada de forma unilateral. Si nos encontramos presupuestariamente muy afectados para la operatividad, también lo vamos a ir a hablar en busca de soluciones para refrendar decisiones que van a estar extralimitadas al Ejecutivo", adelantó Borgo.