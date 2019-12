Presupuesto 2020: el Concejo devolvió el expediente porque estaba "mal hecho" y la oposición pidió "seriedad"

Como adelantó La Opinión, el gobierno deberá volver a confeccionar el presupuesto para el año que viene porque estaba "mal hecho" y así lo notaron los concejales de la comisión de Presupuesto. Este viernes, en sesión extraordinaria, votaron el decreto para remitirle el expediente al Ejecutivo.

El cálculo de recursos y gastos ingresó el viernes pasado, luego de que el propio HCD votara una prórroga hasta esa fecha, teniendo en cuenta que el límite de ley para su presentación es el 31 de octubre. Apenas comenzaron a analizarlo, notaron errores groseros que obligaron a devolverlo.

"Detectamos que hay partidas que no coincidían, los montos no eran los orrespondientes, en el Concejo no podemos modificar los montos, así como estaba no estábamos en condiciones de aprobarlo", señaló el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Iván Paz.

El presidente de la comisión de Presupuesto, el oficialista Martín Pando, indicó que esperan que "se puedan hacer rápidamente las correcciones" y confirmó que el tema ya fue dialogado con los funcionarios del gobierno. "Esperamos que se haga lo más rápido posible y que la semana que viene podamos comenzar a tratarlo", dijo.

Desde la oposición, el presidente del bloque Frente de Todos señaló que mientras tanto continuarán trabajando en los proyectos de ordenanzas fiscal e impositiva. Su compañera de bloque, Florencia Sánchez, fue crítica con el secretario de Economía, Fabián Rodríguez.

"El presupuesto tenía cualquier cantidad de errores, terrible. Pedimos seriedad a la hora de trabajar a Fabián Rodríguez, el presupuesto llegó una hora tarde, la sesión era a las 10.00 y el proyecto llegó a las 11.00. Cuando empezamos a analizarlo descubrimos estos errores en las partidas y el grosero error en el presupuesto del Concejo Deliberante", señaló.

"Le pedimos a este funcionario seriedad a la hora de trabajar, porque es el presupuesto de partido de San Pedro. El expediente tendría que volver rapidamente, les pedimos que lo elaboren a conciencia", disparó Sánchez tras la sesión extraordinaria.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, explicó que esta situación se dio en otras oportunidades. "Se ha devuelto muchas veces, en la gestión de Pángaro, en la de Guacone y en la de Giovanettoni", señaló.

"No sabemos lo que pasó, había varios errores. Al Concejo le habían puesto 11 millones de pesos de más, que hay que distribuirlo en las otras áreas, eso no lo podemos hacer nosotros, en algún lugar los deberá poner el Ejecutivo para ejecutarlo, esos fondos no son del Concejo", explicó.

"El presupuesto es una política de Estado del intendente y él deberá decidir dónde ejecutarla. Creo que fueron errores administrativos que no se revisaron y se giró así al Concejo. Lo importante es que lo hayamos podido ver para darle tiempo al Ejecutivo de reformularlo", destacó.

"En el presupuesto intervienen todas las áreas, que presentan sus anteproyectos, como lo hicimos nosotros. Supongo que el encargado de recibir toda esa información es la Oficina de Presupuesto, con la Secretaría de Economía y Rentas, intervienen la contadora, el secretario, el director de Presupuesto, el de Rentas. Es un error que se encontró y se mandó a subsanar. Lo importante es que estamos a tiempo para corregirlo", finalizó Otero.