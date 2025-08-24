Presunto intento de usurpación en Vuelta de Obligado: la policía intervino y dispersó a los ocupantes
Cuatro personas, entre ellas dos menores, fueron sorprendidas mientras colocaban palos en un terreno. La intervención policial se produjo tras un aviso del secretario de Seguridad y la situación quedó bajo la supervisión de la Fiscalía luego de que el delegado local desmintiera cualquier autorización para asentarse en el lugar.
La policía de Gobernador Castro intervino ante un presunto intento de usurpación en un terreno de Vuelta de Obligado.
El hecho fue alertado por el secretario de Seguridad Eduardo Álvarez, quien avisó al personal policial respecto de la situación.
Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a cuatro personas, dos mayores de edad y dos menores, colocando palos en el terreno.
Los presuntos usurpadores refirieron a la policía que tenían "permiso de Hugo Borda" para asentarse, afirmación que fue negada por el delegado de Vuelta de Obligado.
La policía dispersó a las personas y, con intervención de la Fiscalía, iniciaron actuaciones de oficio correspondientes.
