El miércoles en el domicilio de uno de los titulares de alojamiento habilitado, en Quiroga al 900 varios prestadores que están nucleados en un grupo que fue creado en tiempos de Marcela Cuñer y que dejó de ser administrado por la gestión de Mariela López, decidieron autoconvocarse. Esperaban que con la asunción de Mariano Arnal y Estefanía Bona se les informe de actividades, novedades, programas y propuestas para la presente temporada.

Una de las asistentes accedió a la consulta de La Opinión y contó que temas que se trataron giraron en torno a las deficiencias que presenta San Pedro a la hora de atraer turistas y ofrecerles variedad de actividades abiertas al público. De hecho, el pasado fin de semana fue la Fiesta del Durazno y no hubo comunicación entre el área y los prestadores y el ciclo Cine Bajo las Estrellas el el único flyer que comparten para ofrecer a quienes visitan la ciudad.

“No puede ser que no haya una playa pública y que tampoco se planifiquen eventos cuando en otras ciudades los presentan todos los fines de semana”, indicó uno de los prestadores que además explicó que otro de los puntos centrales del debate fue la falta de habilitación de alojamientos que se ofrecen en las páginas de reservas hoteleras y no cuentan con seguros como los que están obligados a tener los registrados.

El punto de encuentro se generó cuando alguien preguntó “quién es ahora la secretaria de Turismo”; cuando hacía semanas que se había producido la invitación. El mal mantenimiento de los espacios públicos, la falta de acceso al río, las playas cerradas por la creciente y lo que sucede con el transporte de pasajeros fueron los temas principales.

Finalmente, desde la agrupación de prestadores turísticos afirmaron que esperan por una reunión formal con la directora, Estefanía Bona pero que la fecha “aún” no está confirmada.