Presentaron la implementación de consultorios interculturales

Se realizó hoy en el Centro Integrador Comunitario (CIC) con la presencia del Secretario de Salud, Edgar Britos, la Autoridad Indígena Nacional Clara Romero y la Directora de Centros de Salud, Lidia Ronte, la presentación de la implementación de consultorios interculturales, salas en las que convergerán médicos tradicionales e integrantes de la comunidad indígena para que los integrantes de los pueblos originarios accedan al derecho de obtener su propia medicina

"Nosotros también tenemos derechos y los ejercemos. No pretendemos poner una medicina por encima de la otra. Sabemos que la medicina de los pueblo indígenass es milenaria y diferente, no es mejor ni peor que otras. No pretendemos recibirnos de médicos por no lo somos. Sí tenemos saberes ancestrales de los pueblos indígenas es lo que queremos compartir acompañando la medicina occidental", señaló Romero.

Britos, por su parte, sostuvo que es "algo histórico" para San Pedro. Y agregó: "Es dar cumplimiento a las normativas y la leyes que ya existen. Es un reconocimiento de los derechos de la comunidad que establece que la asistencia médica de las personas de la comunidad esté intergrado el equipo de salud con un integrante de la comunidad. Eso facilita el abordaje cultural de determinadas patologías que de otro modo se hace muy difícil que se llegue a los resultados esperados".

La presentación oficial de los primeros consultorios interculturales de Buenos Aires se realizará el miércoles a las 11.00 en el CIC con la presencia de autoridades provinciales y nacionales de la política y allegados a los pueblos indígenas.