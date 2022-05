Presentaron la grilla oficial del San Pedro Country Music Festival 2022

El lunes por la noche, Country2.com difundió la grilla oficial del próximo Country Music Festival en el Paseo Público de San Pedro, con entrada libre y gratuita.

Publicidad

En total son más de 60 shows que podrán disfrutar sampedrinos y turistas del 23 al 25 de septiembre, tras dos años de parate del festival por la pandemia.

El viernes, los shows sobre el escenario comenzará a las 14.00 con Rockabilly Trío, Los Revival, La Blue’s Ayres Band, Covernautas, Leyendas, Hot Picking Brothers, Cincinato, Lady Who, Carlos Arcuri & The Dusty Devils, Las Mulas, Soultouch, Syncerus, D’vintash, Deep South Country Music, Coming (con Lucía Vazquez, Sofía Corbalán y Valentina Burgueño), Gus Di Bella & Joshua 3 + Tanna Ramponi, Angry Zeta, Three of a Kind (Chile -Argentina),y Pelvis.

El sábado 24, desde las 10.00, se presentará R.J. Gauna One Man Band, Howard & The Lone Gunmen, The Dapper Dan Band, Brene Country & Folk, Marcos Ferragut y los Mother Fuckers, Mariano Villano, Gabriel Gratzer, Johnny & June (Tributo a Cash), Frank Jacket y los de Río Seco (Chile), King Bee, Flying Carpets, Charlie Callthrop & Rock Idols, Lorena Sartori, Fer Couto’s Wandering Souls, Henry Donati, Maverick Country Band, No Bull, Melody& Co., MAX & Line Dance Club, Fernando Goin, Johnny Tedesco, Mack Stevens and The Groove Boys (USA), Far West 100% Creedence, Tennessee Country.

El domingo 24, por su parte, también desde las 10.00, las actividades comienzan con el All Together 2, un encuentro de Line Dance en Avenida Costanera, que contará con la participación de Aconcagua Country Line Dance (Mendoza), Alabama Line Dance Argentina, Country Club Line Dance, Cowboys Country Show, Honky Tonk Stomp, Line Dance Club Argentina, MYS Argentina Country Dance, Old Boots Line Dance (Córdoba), Rosario Country Rebels (Santa Fe), Street Line Dance,The Cowboys Stomp (San Pedro), Wild Country Argentina y Wild Horse (La Plata).

Luego, pasarán por el escenario Cherry Collins “Orbisongs”, Mr. Kite (Tributo Beatles), Proyecto Country, Cosmofábfica, Estación 39, Fogerteam, Bronco, Orlando Curti & The Groove Seekers, Naty Bravo, La Rockabilera del Sur The Smoke Sellers (Uruguay), SanFolk, Los Hijos de Dylan, Billy La Rocka, Country Gruñón, Adrian Tigen, The Rey Band, Wanted Country Music, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, Countruck (Brasil).