Presentan cerveza artesanal local en conmemoración de los 40 años de Malvinas

Este martes, en conferencia de prensa, emprendedores de cerveza artesanal presentaron la producción conjunta de 600 litros de la variedad dorada pampeana, una de las dos argentinas, que serán envasadas en latas conmemorativas del cuadragésimo aniversario de la guerra de Malvinas.

La actividad fue anunciada en la Secretaría de Desarrollo Económico que conduce Martín Baraybar, cartera gubernamental municipal que acompaña la iniciativa y que contribuirá en el financiamiento del producto final, que será puesto a la venta al público y cuya recaudación será donada a la Cooperadora del Hospital.

Publicidad

Miguel Iglesias, titular de cervecería Obligado y uno de los impulsores del registro local de cerveceros artesanales, informó que la iniciativa surgió en Mar del Plata bajo la identidad “40 No me olvides”, una propuesta lanzada por el veterano de Malvinas y cervecero artesanal Julio Aro, reconocido por su labor junto al británico Geoffrey Cardozo para impulsar el reconocimiento de los soldados caídos en la guerra cuyos restos reposan en el cementerio de Darwin.

Aro preside la Fundación No me olvides, desd la que impulsó la cocción de “cerveceza malvinera” junto a la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata en 2020, cuando crearon una honey beer con insumos argentinos e ingleses con el agregado de pétalos de flores No me olvides.

La iniciativa comenzó a extenderse a otros puntos del país y el plan es lograr 40 agrupaciones cerveceras que cocinen y difundan el No me olvides relacionado con Malvinas, a la que se sumaron las cervecerías artesanales sampedrinas.

El viernes, en la sede de cervecería Obligado, cinco emprendedores locales que aunaron esfuerzos cocinarán, con la posibilidad de acceso del público, unos 600 litros que serán envasados en alrededor de 1200 latas que tendrá una etiqueta conmemorativa de los 40 años de la guerra de Malvinas y serán comercializadas al público, a beneficio de la Cooperadora del Hospital.

Discordia, Diluvio, Midas, Soberana, Moste’y y Obligado son las marcas que participan de la propuesta, que el viernes desde las 7.00 de la mañana tendrá la cocción, hasta alrededor de las 20.00. Unos 20 días después estarán en condiciones de envasar para comercializar.

“La lata va a tener una etiqueta conmemorativa, 40 No me olvides”, explicó Iglesias en la conferencia de prensa. “La idea es hacer una cerveza dorada pampena, una de las dos registradas internacionalmente como estilos argentinos”, detalló el productor y agregó: “La elegimos porque es una de las dos argentinas, junto con la IPA argenta, y porque dentro de las cervezas artesanales es de las más suaves, para que sea del gusto de la mayoría de los consumidores”.

Todavía no definieron cuánto costará cada lata, pero estiman que podrá estar entre los 300 y 400 pesos, que es lo que cuestan en el mercado las latas de cervezas artesanales o de producción industrial con estilo artesanal. “Estamos viendo de sumar un calco de 40 No me olvides para entregarlo junto con la lata”, informó.

En representación de los veteranos de Malvinas de San Pedro, Javier Saucedo agradeció la iniciativa y se pusieron a disposición para lo que sea necesario, sobre todo teniendo en cuenta la participación de la Cooperadora del Hospital. “Gracias por tenernos en cuenta, Julio Aro es un veterano de guerra que ha trabajado muchísimo en todo lo que refiere a Malvinas y en especial a nuestros 649 héroes”, agregó.

El plan es que el viernes, cuando termine la cocción, haya una actividad en la zona de Independencia al 1800, donde está emplazada la cervecería Obligado, algo que definirían en los próximos días entre el Gobierno, los Veteranos de Malvinas y los cerveceros artesanales que impulsaron la producción de estas latas conmemorativas con cerveza sampedrina.