Este viernes 26 de septiembre a las 21.00 presentan la obra unipersonal "Eva, un ansia fiera en la manera de querer" en el Teatro Café Wojtyla, ubicado en Pellegrini 378.

La puesta en escena, que tiene una duración de 90 minutos, está escrita e interpretada por la artista Ana Clara Ambatese y narra los momentos más significativos de la vida de Eva Duarte de Perón, desde su infancia hasta su consagración como figura política y social en Argentina y el mundo.

“¿Quién fue realmente Eva Duarte? ¿Qué la impulsó a desafiar su tiempo, a abrazar los sueños de millones, a amar con furia y con ternura a la vez?”, invitaron desde la organización.

La Opinión dialogó con Ana Clara Ambatece para conocer más a profundidad los detalles de la obra que, tras presentarse en la Ciudad de Buenos Aires y llevar a cabo una gira en distintas partes en la Provincia, llega a nuestra ciudad para deleitar al público sampedrino.

¿Cómo nació la idea de escribir y protagonizar una obra sobre la vida de Eva Duarte?

“Mis raíces familiares son peronistas. Crecí escuchando historias y anécdotas sobre la vida y la obra de Eva Duarte. Más adelante, ya adulta, mi inquietud personal sobre su vida hizo que indagara más allá de los estereotipos a los que en oportunidades se reduce a su figura. Quise acercarme a ella desde un lugar más íntimo, más humano, para entender qué la movía, qué emociones, pensamientos y contradicciones había detrás del mito. Como actriz y autora, necesitaba contar su historia ‘desde adentro’, escuchando su voz y sus silencios para lograr que otros también puedan hacerlo. Así surgió la obra”.

¿Qué aspectos de su vida o de su personalidad quisiste destacar y por qué?

“Me interesó mostrar a Eva como mujer en construcción: su niñez de desarraigo, su juventud cargada de sueños, su pasión y su valentía para desafiar las normas de su tiempo y consolidarse como la líder política en que se convirtió. Quise subrayar su intensidad —su ‘ansia fiera en la manera de querer’—tanto en su compromiso con los más vulnerados como en su costado afectivo, el amor hacia el pueblo y la causa peronista. Me parecía importante rescatar a la Eva compleja, contradictoria, humana y cercana al pueblo, no sólo a la figura histórica”.

El texto combina teatro, música y radioteatro. ¿Cómo fue el proceso de elegir ese lenguaje escénico para contar la historia?

“Eva vivió en la época de oro de la radio como gran medio de comunicación. La música popular -principalmente el tango, con el carácter propio del género- acompañaba las emociones colectivas. Incorporar el radioteatro y las canciones del repertorio argentino me pareció la manera más orgánica de recrear el mundo de Eva y su tiempo. El lenguaje poético del teatro, sumado a esos recursos sonoros y musicales, permite que la historia no sea sólo narrada sino también sentida: que el público escuche, vea y respire la época y la voz de Eva”.

Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y pueden adquirirse a través de la página web Passline y en la boletería del Teatro Café Wojtyla.

