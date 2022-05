Presentan hábeas corpus por detenido en “celda de aislamiento” en la cárcel de San Nicolás

Un hábeas corpus fue presentado por el abogado de un detenido alojado en una celda de aislamiento en condiciones de extrema precariedad en la Unidad Penal 3 de San Nicolás y se aguardan respuestas de la Justicia y del Servicio Penitenciario Bonaerense al respecto.

El abogado de Leonardo Paz, detenido en el marco de un megaoperativo por drogas que incluyó allanamientos en San Pedro, Zárate y Campana, interpuso el recurso luego de que su defendido enviara un video y fotos a su esposa desde la “celda de aislamiento” a la que lo llevaron tras informarle que “tiene un virus”.

Paz estaba alojado en el pabellón 8, donde se registraron casos de Fiebre Hemorrágica Argentina o Mal de los Rastrojos y donde el lunes falleció un recluso de un paro cardiorrespiratorio cuya autopsia revelaría si también estaba contagiado con la enfermedad que transmite el “ratón maicero”.

“Mirá, amor, dónde me trajeron: cagadas de rata, no tengo ventanas. Acá estoy, mirá la humedad que hay, acá me tienen. Mandale al abogado, así me quieren tener”, se quejó el recluso en un video que envió a su esposa.

La mujer, de inmediato, se puso en contacto con el abogado particular que representa al detenido para que presente un hábeas corpus por la situación, que también llegó a la Defensoría General de San Nicolás para que tome intervención.

La comitiva médica que estuvo a principios de semana pasada volvió el jueves a recorrer el pabellón y vacunó a todos los internos contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, luego de la detección de al menos un caso en un paciente que permanecía internado en el Hospital nicoleño.

Familiares del detenido se quejaron por el lugar al que “lo llevaron para resguardarlo” y agregaron: “A usted le parece que a un ser humano procesado. Supuestamente un procesado es inocente hasta que se compruebe lo contrario”.

“Ya el abogado se está encargando del tema enviando un habeas corpus, como corresponde, esto es parte de la Justicia, una verdadera vergüenza, trato inhumano, esto pertenece a un submundo casi comparado con las época del Gobierno militar, abandono total, hacinamiento de personas, peste, enfermedades, maltrato , las causas caminan a paso de tortuga, se cumple lo que dice la Biblia: la Justicia del hombre es como trapo de inmundicia (Isaías 64:6)”, señalaron familiares de Paz.