Las consultas a Defensa del Consumidor no llegan a tiempo para frenar lo que ocultan los “descuentos y beneficios” que las prepagas están ofreciendo a sus afiliados.

Con la desregulación de las cuotas que se duplican y hasta triplican en un año, el socio recibe mails, llamados o notificaciones para acceder a distintas alternativas. Pueden ser porcentuales y ofertas por tiempo limitado o propuesta de nuevos planes con distinta cobertura. Cuando se firman tienen cláusulas a las que no se les presta atención pero implican la firma de un nuevo contrato. “Es una relación de poder asimétrica” y una vez que alguien acepta y firma ya no se pueden hacer los reclamos, indicó la titular de la OMIC, Sabrina Utreras Montes.

Aconsejó no firmar y consultar antes de continuar porque mientras no se cambian las prestaciones anteriores y no incorporar, por ejemplo, los copagos o retirar de las cartillas algunos servicios y profesionales.

Desde principios de 2023 y por 18 meses, los afiliados podían solicitar que no les aumenten la cuotas siempre que cumpliesen el requisito de no tener ingresos mayores a los seis salarios mínimos. Algunos lo hicieron y sin darse cuenta les impusieron nuevas condiciones y restringieron prestaciones. Otros no recurrieron a esa posibilidad y ahora fueron “penalizados” con todos los incrementos.

“A partir del 1 de febrero de 2023 las personas afiliadas a empresas de medicina prepaga pueden limitar los aumentos en las cuotas que deben pagar. Este beneficio dura 18 meses”, dice textualmente la página oficial Argentina.gob.ar.

Desprevenidos, los que pagan las cuotas no advirtieron que desde que se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que envió al parlamento el presidente Javier Milei, hubo un gran acuerdo entre empresas para imponer tarifas que superan todos los valores razonables y a cambio ofrecen -de acuerdo a lo que responde el usuario- con un descuento proporcional que en muchos casos implica ya reconocer un monto mensual que triplica los pagos anteriores y reduce cartillas, prestadores, prácticas y hasta servicios de emergencia.