Preocupan las peleas entre adolescentes en la plaza Constitución

Una secuencia de imágenes que se reportaron en la última semana y que fueron tomando trascendencia con el correr de los días generaron mucha preocupación debido a la agresividad que se aprecia y peor aún cuando se advierte que son menores de edad que entre los 13 y 17 años.

Una de las imágenes viralizadas muestran a dos jóvenes, una de mayor contextura física que la otra, golpeándose duramente en el centro de la plaza. De fondo se escucha a un joven, que filma, arenga y hasta parece divertirse con lo que está sucediendo, pero es más grave aún cuando otros videos van mostrando que, en la misma tarde y hasta el anochecer, las dos mujeres se vuelven a agredir sin que nadie intervenga para evitar que el incidente pase a mayores.

Mariano habló en El Reporte de la Tarde y contó lo que le tocó vivir con su hijo de 13 años a quien tuvo que ir a buscar porque a la salida de la escuela otro grupo de jóvenes, de unos 19 años, que nada tienen que ver con el establecimiento educativo, pretendían golpearlo “porque esa es la onda”.

“Esto está pasando todos los días, a la tarde y a la noche”, contó Mariano, un padre preocupado que fue testigo de lo que estaba pasando. “Ahora es la plaza Constitución, pero puede ser en cualquier lado”, agregó.

“Son chicos de entre 13 y 19 años que se juntan en la plaza, no se sabe bien a qué, pero se terminan peleando”.

“Los otros días vi un video donde eran varios los chicos que se peleaban, primero eran varones pero por ahí apareció una chica y también le pegaron a ella”, señaló preocupado.

“A mí me pasó con mi hijo, que me llamó para que lo fuera a buscar porque salió de la escuela, se fue al kiosco del frente y cuando salió había un grupo de chicos más grandes que no los conocía y querían pegarle pero por nada”.

“Llegue a buscarlo, me dijo quiénes eran y me puse a mirarlos, pero eran chicos mucho más grandes que ellos”.

“Lo que pasa es terrible, estos chicos se desafían por las redes sociales y se citan en la plaza, y ahí se pelean, es un tema muy delicado y los padres nos tenemos que comprometer”, manifestó.