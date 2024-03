"Hola, buenas tardes. No sé si será el medio donde debo comunicarme, pero anoche llame a la policía para que vaya a ver a unas personas que están en mal estado, adictos, y con una criatura, que al parecer, me dijeron, viven atrás de la Terminal de Lucio Mansilla, en una carpa. La policía fue, pero no hizo nada ,se fue enseguida y la chica se caía, no se podía mantener parada. Estaría bueno saber si se puede hacer algo, más que nada por la criatura que los acompaña", reportó una vecina de la zona.