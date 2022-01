Preocupación por el robo cometido en el barrio Los Fresnos

Horas después de que la policía frustrara el robo y detuviera a tres integrantes de una banda armada que asaltó a una familia en la zona rural cercana a la “Curva de la Muerte”, sucedió algo similar en un barrio cercano aunque el hecho llegó a concretarse.

El ilícito tuvo características similares a otros cometidos en la zona suburbana donde un grupo armado tuvo en vilo a distintas familias.

En este caso sucedió alrededor de las 05 horas del miércoles en una vivienda del barrio Los Fresnos, conocido también como el loteo de Bianchini, ubicado entre el campo de polo 7 Robles, en la ruta 191, y Villa Jardín.

Cinco delincuentes armados sorprendieron a Adrián Darío Corti, de 47 años, quien se desempeña como asesor en Gestión de Seguridad Integral y Control de Riesgos perteneciente al Ministerio de Justicia y DDHH, que en ese momento se encontraba solo.

Los asaltantes ingresaron por una abertura trasera de la casa y tras reducir al dueño de casa lo golpearon y amenazaron reclamando dinero y otras pertenencias. Lo maniataron de pies y manos con alambre y un cable, y le pusieron una remera en la cabeza. Como si eso no bastara los delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero en efectivo y distintas pertenencias como a pistola Glock calibre 40, una tarjeta de memoria y unas latitas de Speed que había en el lugar.

Al huir se llevaron el auto VW Vento de color gris que pertenece a la víctima pero el mismo fue hallado momentos después en el cruce de las vías y la calle Basavilvaso, en el barrio Villa Igoillo, muy cerca de donde se produjo el ilícito.

Por ahora no hay demasiadas novedades con respecto al hecho aunque se trabaja para la obtención de datos. De todos modos lo sucedido en este domicilio no tiene nada que ver con lo acontecido horas antes en una propiedad cercana ya que en un primer momento se especuló con que se trataba de los dos delincuentes que habían escapado del asalto a la familia Lorido ya que por la geografía del lugar tranquilamente podrían haber llegado a esa propiedad ya que se encuentra a no más de dos kilómetros.