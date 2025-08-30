La ruta 191 se ha convertido en un tema recurrente de preocupación para quienes transitan por ella. Lectores de La Opinión han manifestado su inquietud por las condiciones peligrosas que presentan varios tramos de esta vía, donde son evidentes el hundimiento y la rotura de las placas de hormigón.

Ads

Uno de los puntos más críticos se encuentra a pocos metros de la escuela Nº 18, en dirección hacia San Pedro, próximo al acceso al establecimiento El Independiente.

Los automovilistas han reportado situaciones riesgosas, donde el deterioro del camino se ha convertido en un ingrediente más de la inseguridad vial.

Ads

"Está horrible. Muchos autos se despistaron por esquivarlo, cuando otros reducen la velocidad para evitar una colisión con quien circula en sentido contrario", comentó Carolina, una conductora habitual de la ruta.

Además, otro tramo afectado es la denominada Curva de la Muerte, en plena calzada, donde el peligro está latente. Aquí se presenta un bache en el centro, que también requiere atención al momento de circular por el lugar.

Ads

A pesar de los intentos de reparación mediante la colocación de asfalto en otro momento, las altas temperaturas y la intensa circulación provocaron deformaciones, agravando aún más la situación.

Mientras tanto, los usuarios de la ruta provincial exigen soluciones urgentes que para garantizar la seguridad entre San Pedro y el cruce de la ruta 9.

Ads