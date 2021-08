Preocupación: intento de asalto a una familia en Pueblo Doyle

La localidad de Pueblo Doyle volvió a ser escenario de un hecho delictivo que por cuestiones que no están muy claras no terminó de concretarse.

Vecinos del lugar contaron a La Opinión que un grupo de delincuentes armados compuesto por entre cinco y seis personas ingresaron a una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 191, un establecimiento conocido como el excampo de Guzzo, ubicado sobre la margen de la mano que conduce a San Pedro, el cual desde hace varios años pertenece a una familia oriunda de Capital Federal.

Los testimonios recogidos indicaron que los delincuentes sorprendieron a las dos personas que se encontraban en la casa, los redujeron y maniataron. Mientras tanto fueron en busca del casero que habita en otra dependencia del lugar pero en ese intervalo dejaron solas a las dos personas que lograron escapar de la escena del incidente.

A su regreso los malvivientes, al advertir que las otras dos personas no se encontraban decidieron retirarse sin llegar a concretar el ilícito.

Se estima que no eran tan expertos como parecían y que al comprobar que los dos rehenes habían escapado huyeron por temor a la llegada de la policía.

Cada tanto Pueblo Doyle viene siendo el lugar elegido por la delincuencia para perpetuar distintos tipos de hechos.

Hace pocos más de dos meses una mujer fue asaltada y robada por delincuentes, semanas después sucedió algo parecido con otra familia que también fue robada por un grupo de entres cuatro y cinco asaltantes, y anteriormente, en dos oportunidades, se secuestraron en la localidad dos autos que habían sido robados en el radio urbano de San Pedro aunque la justicia no tomo medidas con el responsable de ambos hechos que sería una persona oriunda del gran Buenos Aires que hace pocos años llegó a vivir a la localidad.

