Preocupación en los clubes por el aumento del operativo policial

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que conduce Cristian Ritondo emitió días atrás el boletín número 18 en el que estableció en la resolución 358 de 2018 que a partir del 1° de abril aumentará el salario de cada policía para brindar seguridad en "espectáculos o reuniones públicas" (categoría 5), ítem que abarca los partidos de fútbol.

La resolución afecta a los clubes que participan en la Liga Sampedrina (LDS) que desde la segunda fecha del Apertura Jorge Santiso que se desarrollará el fin de semana deberán invertir más dinero en prevención. Hay, en promedio, cuatro efectivos por duelo que cobran un adicional por cuatro horas de trabajo. La entidad que sea local tendrá que pagar 732 pesos por cada uno lo que da un total de 2.928 pesos, 1.520 mas.

En las instituciones locales hay preocupación por la situación y el presidente de la LDS aseguró a La Opinión que "es un problema". E informó: "Vamos a reclamar pero no quejarnos porque jugamos con cuatro polícias y hay ligas en las que usan 30 porque hay quilombos".

La Federación Norte, entidad la que pertenece la Liga Sampedrina, emitió el martes un comunicado en el que aseguró que la suba es "desproporcionada e intempestiva" y que eso se añade a los incrementos en los aranceles de árbitros, viajes y seguros de jugadores, entre otros. "Se resolvió iniciar gestiones ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de diligenciar en representación de la Ligas que componen la Federación Norte de Fútbol acuerdos que permitan la continuidad del fútbol amateur, en cuanto a la realización de partidos con costos razonables y de acuerdo a las particularidades de cada uno de ellos", sostuvo. Al mismo tiempo, aseguró que van a "entablar conversaciones" con otra federaciones provinciales para "aunar criterios en el reclamo".

"Dichas gestiones ya han comenzado a realizarse estando a la espera de una convocatoria por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad para encontrar una solución a la situación creada", cerró en el mensaje Federación Norte.

El dirigente de Las Palmeras, Mauricio Preiti, dejó en claro que en San Pedro la situación es "inviable" porque "la gente no va a la cancha". Y analizó: "Es muy complicado. Lo que falta lo ponemos los dirigentes del bolsillo porque no tenemos de donde sacar. Los costos son muy caros. Si meterías 200 personas por partido la podes llevar".

En misma sintonía se mostró el presidente de San Roque, Gustavo Franco: "A nosotros nos afecta, somos un club chico y no tenemos tanta gente como otros clubes para recaudar. Tanto el infantil como el fútbol de primera la luchamos día a día, no nos da una mano nadie y le ponemos el pecho porque tenemos más de 150 pibes y no queremos dejar afuera a ninguno. Sólo se recauda con las entradas, tendremos que poner plata del bolsillo". Además, admitió que "desde hace tres o cuatro meses" están "mal económicamente por el aumento de la luz". "Hay que fijarse más en los clubes chicos porque nos afecta mucho el tema de plata. No sabes si te quieren fundir o no piensan en las criaturas. No es fácil", cerró.

Por último, la máxima autoridad de Paraná, Jorge Schallibaum, señaló que les afecta "de la misma manera que a los demás". "Sufrimos los mismos problemas por más que se piensen que tenemos más recursos", aseguró y se sinceró con que, hasta el momento, "con el fútbol" no "perdieron" y "siempre" estuvieron "ahí". Curiosamente, el Albirrojo abonará el arancel vigente el sábado 31 de marzo por el Federal C ante Social Ramallo y, dos días después, la nueva tarifa frente a Banfield en el Apertura de la LDS.