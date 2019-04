Precios Cuidados: la lista de productos vigentes y los que será difícil encontrar en San Pedro

El gobierno nacional relanzó el programa "Precios Cuidados", mediante el que se firmaron convenios con 16 empresas proveedoras de productos de consumo masivo y supermercados para ofrecer al público unos 60 "productos esenciales" cuyos precios no variarán por seis meses.

Se trata de productos de la canasta básica alimenticia como aceites, arroz, fideos, leche y yerba, entre otros, que estarán disponibles en supermercados bajo el rótulo de "Precios Ciudados" más otros que no son considerados esenciales.

En la lista de los 60 "esenciales" hay productos de las empresas proveedoras Arcor, Bunge, Cabrale, Dulcor, Las Marías, Gerula, Ledesma, Molinos Río de la Plata, Morixe, Pepsico, Adecoagro, Bodegas Norton, Quilmes, Prodea, Bagley, Alimentos Refrigerados S. A. (para sus marcas Sancor), Mastellone Hermanos (con leche La Martona) e Ilolay.

En los supermercados saben que deben cumplir porque habrá inspecciones de la Secretaría de Comercio Interior y los incumplimientos serán sancionados con multas cuando no se oferten los productos esenciales y no haya sustitutos a igual o menor precio.

En San Pedro, los supemercados saben que hay productos que será difícil que lleguen a sus góndolas, y por lo tanto al consumidor, puesto que no son habituales en el mercado local porque o bien no hay proveedores o los que hay no llegan con esas marcas.

Hay casos emblemáticos, según pudo relevar La Opinión. Por ejemplo, la yerba mate Itacuá —que en guaraní significa "cueva de piedra" y al sur de Paraguay remite a la denominada "virgen de los pobres"— por un kilo que produce Establecimiento Las Marías S. A., misma empresa de las marcas Taragüí, Unión y La Merced, no tiene precedentes de presencia en la ciudad. Su precio es $ 108,57

Otra "figurita difícil" del listado es el aceite Primor, de la empresa Bunge, cuya botella por 900 ml aparece con un precio de $ 57,13. Algo similar sucede con el arroz Apóstoles por un kilo, de la empresa Adecoagro, que cuesta en Precios Cuidados unos $ 40,21.

Quienes conocen el día a día de los precios de los productos que llegan desde los proveedores para ir a la góndola como oferta al consumidor saben que hay casos en los que las empresas acordaron entregar una línea distinta a la que históricamente eran sus segundas marcas de menores precios.

Ejemplar es el caso de la reconocida productora de lácteos Mastellone Hnos., que tenía un sachet de leche de su segunda marca La Armonía a 26 pesos y acordó con el gobierno la distribución en el marco de "Precios Ciudados" de otra marca, La Martona, que cuesta 37 pesos el litro, un 40 por ciento más cara.

ALMACÉN - Aceite de Girasol Cada Día x 1,5 Lt $ 91,60

ALMACÉN - Aceite de Girasol Cada Dia x 900 Cc A $ 57,17

ALMACÉN - Cacao en Polvo Arcoa 32 x 180 Gr $ 27,71

ALMACÉN - Jardinera Arcor x 300 Gr $ 27,70

ALMACÉN - Mermelada Ciruela La Campagnola x 454 Gr $ 67,28

ALMACÉN - Mermelada de Durazno Arcor 12 x 454 Gr $ 53,29

ALMACÉN - Puré de Tomate Arcor x 520 Gr $ 27,95

ALMACÉN - Tomate Perita en Lata Arcor x 400 Gr $ 25,04

ALMACÉN - Aceite de Girasol Primor x 900 Ml $ 57,13

ALMACÉN - Arroz Largo Fino Primor x 1 Kg $ 37,21

ALMACÉN - Arroz Parboil Primor x 1 Kg $ 46,52

ALMACÉN - Té en Saquitos Big Ben x 25 $ 23,00

ALMACÉN - Mermelada Damasco Dulcor x 454 Gr $ 51,24

ALMACÉN - Yerba Mate Ytacuá x 1 Kg $ 108,57

ALMACÉN - Yerba Mate Romance Suave x 1 Kg $ 115,92

ALMACÉN - Azúcar Dominó x 1 Kg $ 34,25

ALMACÉN - Arroz Largo Fino Susarelli x 500 Gr $ 19,02

ALMACÉN - Fideos Codito Regio x 500 Gr $ 22,02

ALMACÉN - Fideos Spaghetti Regio x 500 Gr $ 22,02

ALMACÉN - Fideos Tirabuzón Regio x 500 Gr $ 22,02

ALMACÉN - Mate Cocido en Saquitos Cruz de Malta x 50 $ 46,47

ALMACÉN - Yerba Mate con Palo Chamigo x 1 Kg $ 99,46

ALMACÉN - Fideos Mostachol Regio x 500 Gr $ 22,02

ALMACÉN - Fideos Tallarín Regio x 500 Gr $ 22,02

ALMACÉN - Harina 000 Morixe x 1 Kg $ $ 25,22

ALMACÉN - Harina 0000 Morixe x 1 Kg $ 35,50

ALMACÉN - Harina Leudante Morixe x 1 Kg $ 40,12

ALMACÉN - Pan Rallado Morixe x 1 kg $ 69,22

ALMACÉN - Pan Rallado Morixe x 500 Gr $ 42,08

ALMACÉN - Rebozador Morixe x 1 Kg $ 69,22

ALMACÉN - Rebozador Morixe x 500 Gr $ 42,08

ALMACÉN - Polenta Mágica Quaker x 500 Gr $ 31,99

ALMACÉN - Arroz Largo Fino 00000 Apóstoles x 1 Kg $ 39,45

ALMACÉN - Arroz Parboil Largo Fino 00000 Apóstoles x 1 Kg $ 47,51

ALMACÉN - Arroz Parboil Tipo Largo Fino 00000 $ 22,93

BEBIDAS CON ALCOHOL - Vino Blanco Chardonnay 1895 Norton x 750 Cc $ 109

BEBIDAS CON ALCOHOL - Vino Dalton Red Blend x 750 Cc $ 74,90

BEBIDAS CON ALCOHOL - Vino Dalton White Blend x 750 Cc $ 74,90

BEBIDAS CON ALCOHOL - Vino Varietal Malbec 1895 Norton x 750 Cc $ 109,00

BEBIDAS CON ALCOHOL - Cerveza Rubia Quilmes Cristal x 340 Cc $ 20,70

BEBIDAS SIN ALCOHOL - Agua Mineralizada con Gas Cellier Favaloro x 2 Lt $ 25,82

BEBIDAS SIN ALCOHOL - Agua Mineralizada Sin Gas Cellier Favaloro x 2 Lt $ 25,81

GALLETITAS - Galletitas con Salvado Fibro Active Bagley x 214 Gr $ 25,41

GALLETITAS - Galletitas con Sésamo Hogareñas 36 x 167 Gr $ 31,94

GALLETITAS - Galletitas de Agua Media Tarde Paquete x 110 Gr $ 11,56

GALLETITAS - Galletitas Ópera Agrupadas x 220 Gr $ 69,10

GALLETITAS - Galletitas Traviata x 101 Gr $ 15,94

GALLETITAS - Oblea Rellena de Chocolate Ópera Remix x 67 Gr $ 23,91

GALLETITAS - Oblea Rellena de Frutilla Ópera Remix x 67 Gr $ 23,91

LÁCTEOS - Postre Chocolate con Dulce de Leche Sancor Sublime Pack 2 x200 Gr $ 41,13

LÁCTEOS - Postre Dulce de Leche con Dulce de Leche Sancor Sublime Pack2 x 200 Gr $ 41,13

LÁCTEOS - Yogur Cremoso Entero Sabor Manzana Banana Sancor Primeros Sabores 2 x 120Gr $37,66

LÁCTEOS - Yogur Cremoso Entero Vainilla Sancor Primeros Sabores 2 x 120Gr $ 37,66

LÁCTEOS - Leche Descremada UAT Apóstoles x 1 Lt $ 47,48

LÁCTEOS - Leche Entera UAT Apóstoles x 1 Lt $ 47,48

LÁCTEOS - Yogur Bebible Tetratop Descremado Frutilla Ilolay x 1 Kg $ 63,00

LÁCTEOS - Yogur Bebible Tetratop Descremado Vainilla Ilolay x 1 Kg $ 63,00

LÁCTEOS - Yogur Bebible Tetratop Entero Durazno Ilolay x 1 Kg $ 63,00

LÁCTEOS - Yogur Bebible Tetratop Entero Frutilla Ilolay x 1 Kg $ 63,00

LÁCTEOS - Yogur Bebible Tetratop Entero Vainilla Ilolay x 1 Kg $ 63,00

LÁCTEOS - Yogur Firme Entero Frutilla Ilolay 2 x 120 Gr $ 34,00

LÁCTEOS - Yogur Firme Entero Vainilla Ilolay 2 x 120 Gr $ 34,00

