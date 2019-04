Prear: "Desmiento categóricamente las versiones de cierre o paralización de la planta", dijo el gerente

En un contexto de crisis económica, de retracción del consumo y de la actividad industrial, las versiones respecto de la posibilidad de que haya puestos de trabajo en riesgo se reproducen rápidamente, aunque a veces no estén del todo fundadas.

Algo así sucedió este viernes con la planta de premoldeados Pretensados Argentinos S. A. (PREAR), que tiene su sede local en la antigua ruta 9, en las afueras de Río Tala. Los rumores de cierre y paralización se reprodujeron y generaron incertidumbre en los 280 empleados que actualmente tiene la fábrica.

"Desmiento categóricamente las versiones de cierre o paralización de la planta", dijo este sábado en Sin Galera el gerente de la planta local de Prear, Carlos Salvatore y aseguró: "Al contrario, cada vez trabajamos más para reinventarnos, modernizarnos y amoldarnos a lo que se va necesitando".

Prear es una planta cuyos productos forman parte de las principales obras públicas en el país. Aunque también abastencen a privados, la baja en la demanda de obra pública y la incertidumbre ante la crisis económica jugó a favor de las versiones que Salvatore calificó de "infundadas".

"En los últimos años hemos agrandado la planta, para poder abastecer el año pasado y lo que va del actual algunas de esas obras hubo que hacer inversiones muy importantes para triplicar la capacidad de producción", contó el ingeniero.

Salvatore reveló que el primer cuatrimestre del año fue "fue récord histórico" y explicó: "Como todo récord, es un pico que demanda más recursos, nuestro desafío es mantener niveles de producción, romper más récords".

"Nuestro trabajo tiene momentos de más obras, que empiezan, terminan, a veces es una complicación estratégica la simultaneidad de las obras, pero es así":, añadió.

"En general se pueden ver vigas en todas las rutas nacionales y provinciales, en el paseo del bajo en Capital Federal, otra obra muy importante fue la elevación del viaducto del ferrocarril san martín, en fin, muchas obras, otras que no se ven como la canalización del arroyo Vega", comentó.

Aunque advirtió que la realidad de Prear "no escapa" de la que se lee en los diarios, señaló: "No es que no tenemos dificultades, no depende de nosotros, la planta ha crecido mucho y dependemos de un flujo de obra pública".

"Hay proyectos y cosas a la vista que requieren tiempos, veremos", sostuvo y aseguró: "Nuestro objetivo es mantener el ritmo en la dificultad actual, ese es el desafío".