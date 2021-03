Por qué personas que fueron vacunadas contra el coronavirus se contagiaron igual

Desde que comenzó la vacunación contra el coronavirus en San Pedro hubo casos, los menos, en los que personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V, posteriormente se contagiaron.

Sin embargo, la situación tiene una explicación y fue la que dio en #RadioCuarentena, el director de Bromatología y quien encabeza el operativo de inoculación en el Hospital, Saverio Gutiérrez: “Estas dosis no apuntan a evitar el contagio sino a que las personas no hagan cuadro grave, a que sea un cuadro leve o asintomático”.

Y detalló: “De esa manera no tenemos cuadros de severos a moderados en personas adultas. Inclusive, está comprobado que algunas veces las personas que están vacunadas no transmiten la enfermedad. Todo eso ayuda a que la curva de contagio se encuentre con un escudo y con que no haya gente hospitalizada”.

Además, Gutiérrez contó cómo se está desarrollando el operativo de inoculación en el nosocomio local donde entre lunes y martes aplicaron “391 dosis”: “Todo personal docente y de salud. El primer día estuvo un poco lento porque había gente que le faltaba el mail o teléfono. El segundo día fue implacable, los docentes venían en masa a vacunarse”.

En el Emilio Ruffa el dispositivo funciona “sin asignación de turnos”, explicó el funcionario. Por eso, avanzan con la vacunación de “personal de salud pública” que “a veces aparece en el turnero y a veces no”. “Nosotros al personal público podemos vacunarlos y cargarlos en el sistema porque tenemos personal del Hospital y centros de salud”, concluyó.