PorLosClubes Independencia: Roberto Durante dirigirá su último partido en el Torneo de Clubes 2020

El paso de Independencia por el Torneo de Clubes 2020 de Federación Norte puede terminar el viernes en Baradero porque visitará desde las 20.00 a Fundición por la vuelta de octavos de final con la misión de revertir el 5 a 0 en la ida el fin de semana pasado en el barrio 1º de Mayo. El que sí concluirá es el último ciclo de Roberto Durante a cargo del plantel porque el entrenador comunicó días atrás a los jugadores y la Subcomisión que no continuará más allá de mañana.

"Les dije a los jugadores hace quince días que no seguía. Por mi trabajo no puedo estar siempre en las prácticas. Cuando agarré les dije que era para darles una mano, yo jamás le cobre un peso al club por dirigirlo", señaló el director técnico a La Opinión.

Los últimos días, después de la dura derrota, no fueron fáciles para un club que está acostumbrado a ser protagonista y es el máximo campeón de la Liga Sampedrina (LDS) con 25 estrellas, la última en el Clausura 2019 para Primera A. Según trascendió, tras la caída ante la Fundi tres hinchas que actualmente no son parte de la Subcomisión de Fútbol le ofrecieron a un jugador de experiencia que no es de San Pedro el cargo de Durante pero lo rechazó porque quiere seguir en actividad y, también, consideró inapropiado ocupar a espaldas el lugar de su entrenador. De esa reunión en las afueras de la ciudad también participó otro futbolista.

La I debutará el domingo en el Torneo Preparación de la LDS en Río Tala frente a Las Palmeras por la primera fecha de la zona C. Sin Durante, en el club buscan a su reemplazante y se le ofreció el cargo a Javier Pistán. Otro de los nombres que interesa en la institución es el de Agustín Díaz, exjugador auriazul y con paso reciente como director técnico en Mitre. Todavía, al menos hasta el miércoles por la tarde, nadie se comunicó con él.