El video que envió Eduardo Génova es claro. Los daños están constatados. Lo que no se sabía es que él mismo recorre lugares donde puedan estar vendiendo lo que saquean en las casas de la zona de La Calandria frente al Sueño del Tano.

“Me dice que no tiene nada, que hace rato que dejó de comprar chatarra”, relata a La Opinión tras preguntar por qué deberían acostumbrarse a vivir de esta manera. Sucede que sospecha de varios lugares donde se comercializan cables, herrajes, pequeñas herramientas o instalaciones, pero para llegar a una orden de allanamiento hay que denunciar, esperar y muchas veces saber que cuando llegue el procedimiento ya no queda ni una sola prueba.

“Como hablábamos ahí con los demás, ahí está uno de los perjudicados, al lado. Estamos a la deriva, sabemos que si vamos a esperar de la policía y no tenemos nada”, dijo Eduardo tras nombrar los apellidos de las familias afectadas.

Decidieron hacerlo público “así por lo menos que se dé difusión y que, no sé, porque no les tocan, tienen tanta impunidad que le sonó la alarma y el tipo sigue como si nada fuera”, agrega tal como se observa en el video.

“Por lo menos saber que estamos en alerta y que vamos a hacer algo, vos sabés cómo soy yo, yo no me quedo callado, fui y los encaré a todos, al padre del que supuestamente robó, al viejo que compra las cosas robadas, yo no tolero ese tipo de cosas, es más fuerte que yo”, reflexionó sin dejar de mencionar que hay muchos que están pensando en utilizar alambrados electrificados, algo que está expresamente prohibido en la legislación. “En Mendoza lo hacen y bueno no queda otra, que cada uno cuide a sus hijos, que cada uno cuide a sus animales y no va a pasar nada”, concluyó.