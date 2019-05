Por qué Ricardo Caruso Lombardi visitó San Pedro

Ricardo Caruso Lombardi estuvo el miércoles por la noche en la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) en el marco del 70° Aniversario de América donde se reunió con entrenadores locales para informarlos acerca del proyecto que encabeza en la Agrupación Federal de Directores Técnicos (AFDT) para conducir la Asociación Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) que desde hace muchos años lidera Victorio Cocco.

"Los técnicos estuvieron abandonados siempre. Esto surgió porque vi a muchos mal, estuve en una reunión de alrededor de cien técnicos, saqué conclusiones, iba a meterme de movida pero un grupo me apartó. Seguí mi camino y la última vez que en Arsenal no me defendieron como debía se me acercaron entrenadores del interior que me dijeron necesitaban una bandera para ir adelante y arranqué. Estoy caminando por varios lados del país y da lástima y bronca ser técnico de fútbol. Los técnicos no tienen obra social ni aportes jubilatorios", explicó en el inicio de la conferencia de prensa.

Además, el ex Racing y San Lorenzo, entre otros, fue muy crítico con la actual gestión y dejó en claro que en su recorrida por el interior de Argentina los "técnicos" le manifestaron no tener ningún tipo de beneficios. "Lo que hagamos ya va a ser importante porque no tenemos nada. A ellos les interesa seguir así, que los técnicos sigan dormidos y no molesten. No pueden ir a ningún lado porque los echan y están apretando por todos lados", sostuvo al mismo tiempo en que dejó en claro que no quiere que "todos sean millonarios pero que sí se respeten sus derechos.

Entre los que acompañan a Caruso Lombardi sobresalen Roberto Pasucci y Omar Labruna quien también estaba previsto se presente en San Pedro pero no lo hizo. En su extenso y enfático relato, aseguró que en su campaña "no va a callar nada" y que los va a "mandar al frente a todos" sin importar si eso le afecta su carrera deportiva porque, a sus 57 años, ya logró más de lo que quería y no va a dirigir a "Boca, River o la Selección Argentina".

Por último, explicó que lo que más le interesa es "poder votar" y que el Ministerio de Trabajo de la Nación "está peleando" con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que haya elecciones. "Después que gane el que tenga que ganar, el que los técnicos voten. Pero que voten 17 mil, no sus 500 amigos. Quiero un cambio y que valoren a los técnicos", cerró.