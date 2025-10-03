En tiempos donde la salud mental continúa siendo un tabú para la sociedad, el Teatro Café Wojtyla abre sus puertas a una obra que trata el tema con absoluta libertad y respeto.

La autora, María Ester Mazza, es actriz, directora y dramaturga y lleva al escenario acompañada por un elenco de especialistas un ejemplo de las situaciones cotidianas que deben padecer quienes sufren la exclusión de la sociedad por su condición.

¿Por qué afuera no hay lugar para mí? está inspirada en una investigación realizada dentro de un hospital monovalente y fue presentada como pieza teatral leída en diciembre de 2022, como obra en construcción en 2023 y ya como una obra de teatro en 2024.

El elenco está integrado por María Ester Mazza, Mariela Vega, y Mariano Monsalvo, María Laura Grimaldi acompaña en voz y guitarra.

Los Concejos Deliberantes de Luján y San Pedro la han declarado de interés municipal y este sábado 4 de octubre los sampedrinos tendrán la posibilidad de presenciar dos funciones en la sala de Pellegrini 378.

El evento cuenta con el auspicio de la Asociación Sanmartiniana, la Cruz Roja filial San Pedro y el grupo Estamos Juntos.

En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó por unamidad la declaración de interés municipal de la presentación de la obra.

La primera función está programada para las 18.30; y la segunda, para las 21.30. El valor de la entrada es de $10.000 y se pueden realizar reservas al 3329 57 0184.

